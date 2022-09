Tombense derrota o Novorizontino em Muriaé e volta a vencer na Série B

O Tombense quebrou uma série de quatro tropeços consecutivos na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Novorizontino por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio Soares de Azevedo, pela 32ª rodada, em jogo com lambança do goleiro Vinícius Almeida, que pegou uma bola na fora da área.

O resultado deixou o Tombense na décima posição, com 43 pontos, liquidando praticamente qualquer possibilidade de rebaixamento. Assim como o Cruzeiro, o time comandado por Bruno Pivetti não perdeu atuando como mandante na Série B. O Novorizontino, por sua vez, ficou em 14º, com 36, em situação delicada na tabela de classificação. O CSA, primeiro dentro da degola, tem 35.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente e de pouca criatividade de ambos lados. Saiu na frente o time que contou com o fator sorte. Após uma dividida com Jhony Douglas, Joseph precisou ser substituído. Marcondes entrou no seu lugar e mostrou estar iluminado.

Tombense bate Novorizontino e ainda sonha com acesso à Série A. Foto: Ozzair Júnior/Novorizontino

Aos 48 minutos, Jean Lucas cobrou escanteio na cabeça de Marcondes, que testou com estilo para abrir o marcador. O Novorizontino pouco fez, tentou segurar um 0 a 0, tanto que teve apenas uma chance na etapa inicial. Aos 29 minutos, quando Daniel Baggio cruzou e David jogou para escanteio.

O segundo tempo foi ainda mais lento. O Tombense abdicou de atacar e se preocupou apenas em se defender. A chuva que caiu em Muriaé deixou o gramado pesado, contribuindo para a pouca criatividade das equipes. Apesar de tentar apertar, o Novorizontino pouco ameaçou. Aos 25 minutos, Gustavo Bochecha cruzou, Emerson Barbosa se antecipou e fez a bola chegar em Felipe Garcia, que defendeu.

Precisou de um erro do goleiro Vinícius Almeida para o Tombense acordar. O arqueiro pegou a bola fora da área, mas recebeu apenas o amarelo. Jean Lucas foi para a cobrança da falta e decretou o triunfo do time mineiro, não dando a menor condição do Novorizontino reagir.

E o terceiro ainda quase saiu nos minutos finais. Caíque partiu em velocidade, deixou o goleiro Vinícius Almeida para trás e mandou na trave, nada que prejudicasse o triunfo do Tombense.

O Tombense volta a campo na terça-feira, às 21h30, frente ao Náutico, nos Aflitos, em Recife (PE). No mesmo dia e horário, o Novorizontino recebe o Bahia, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 2 X 0 NOVORIZONTINO

TOMBENSE - Felipe Garcia; David, Ednei, Joseph (Marcondes) e Manoel (Emerson); Guilherme Rend, Zé Ricardo e Jean Lucas; Everton Galdino (Igor Henrique), Ciel (Caíque) e Keké (Kleiton). Técnico: Bruno Pivetti.

NOVORIZONTINO - Vinícius Almeida; Joílson (Quirino), Rodolfo Filemon e Ligger; Felipe Albuquerque (Vinícius Leite), Jhony Douglas (Ramón Martínez), Gustavo Bochecha, Danielzinho (Hélio) e Romário (Reverson); Bruno Costa e Douglas Baggio. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Marcondes, aos 48 minutos do primeiro tempo. Jean Lucas, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jose Mendonca da Silva Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Garcia e Rafael Santos (Tombense); Jhony Douglas e Vinicius Almeida (Novorizontino).

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).