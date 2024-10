Tonhão, ídolo do Palmeiras na década de 1990, morre aos 55 anos

Tonhão acumulou passagens por times importantes do futebol brasileiro, como Athletico-PR, Internacional e Goiás. O zagueiro também atuou no futebol japonês, e vestiu a camisa de equipes menores do futebol paulista, pendurando as chuteiras em 2003, defendendo as cores do Guaratinguetá.

A identificação com o Palmeiras acompanhou Tonhão até os últimos anos de sua vida. Ele se dizia ser torcedor do clube alviverde, e atuava com a camisa palmeirenses em partidas amistosas de futebol master.