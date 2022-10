Torcedor de 75 anos passa mal no estádio antes do jogo da Real Sociedad e morre

Pela segunda vez no ano, a Real Sociedad lamenta a morte de um torcedor que passou mal nas arquibancadas do estádio Anoeta, em San Sebastián. Nesta quarta-feira, um sócio do clube de 75 anos sentiu dores no peito e precisou ser atendido pelos socorristas da Cruz Vermelha. Encaminhado ao hospital, não, resistiu ao ataque cardíaco e veio a óbito.

O atendimento médico deu início quando os jogadores de Real Sociedad e Mallorca se preparavam para entrar em campo. O anúncio do resgate acabou atrasando a partida em 10 minutos e os times voltaram aos vestiários até que tudo ficasse bem.

O senhor foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Donostia e não resistiu. No começo do ano, Txomin Landa, de 71 anos, também havia falecido no hospital após sofrer um ataque cardíaco nas arquibancadas de Anoeta em jogo contra o Espanyol. O clube ficou sabendo da notícia após a partida e dedicou a vitória por 1 a 0 ao torcedor morto.

Um torcedor de 75 anos morreu antes do duelo entre Real Sociedad e Mallorca. Foto: Juan Herrero/EFE

“Lamentamos a morte do membro do txuri urdin (torcida da Real Sociedad) que foi socorrido antes do início da partida de hoje. A vitória de hoje é para você. Descanse em paz”, publicou o clube em suas redes sociais.

⚫ Lamentamos el fallecimiento del socio txuri urdin que ha sido evacuado antes del inicio del encuentro de hoy. La victoria de hoy es para ti. Goian bego. pic.twitter.com/hC2dnXhS5j — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 19, 2022

Autor do gol da vitória, o meia Mikel Merino também prestou condolências à família do torcedor. “Em nome de toda a família Real Sociedad, gostaria de apresentar as minhas condolências à família do falecido. É uma pena para todos nós que alguém morra e ainda mais numa noite como a de hoje, que é uma noite de festa onde as pessoas vêm se divertir. Então a vitória vai para ele e sua família.”

