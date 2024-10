Torcedor do Inter acusa goleiro do Grêmio de agressão a criança após clássico

O goleiro Caíque, reserva na derrota do Grêmio para o Internacional, pelo Brasileirão, está sendo acusado de agredir uma criança após o clássico. Os familiares da mesma registraram um boletim de ocorrência, exigindo uma representação criminal contra o goleiro.

Segundo o registrado pela Polícia Civil, a família estava na segunda fileira da arquibancada, próximo do acesso dos jogadores. “Ao final do jogo, quando os jogadores acessavam o túnel de saída, o goleiro do Grêmio, Caíque, arremessou um objetivo, que se assemelha a uma bola feita de esparadrapos, e acertou seu filho, a vítima”, diz o boletim de ocorrência.

Ainda conforme declarado pelos pais à Polícia, a criança ficou com uma marca vermelha no peito. Os pais querem representar criminalmente contra o acusado. A 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre instaurou um inquérito e aguarda as imagens para investigar o caso. Caíque ainda não é tratado oficialmente como investigado.

BO foi registrado contra Caíque, que ainda não é visto como suspeito pela Polícia. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio ainda não se pronunciou sobre o ocorrido e deve tratar o caso internamente. O goleiro também não deu o seu parecer, até a tarde desta segunda-feira, sobre o caso. Uma imagem publicada por torcedores do Inter mostra o momento em que o arremesso teria ocorrido.

Em nota, o Inter afirmou que acompanha a investigação e que já encaminhou, a pedido da polícia civil, as imagens de câmeras de segurança para a investigação. Segundo o texto, a CBF também acompanha o fato.

Grêmio pede investigação após suspeita de injúria racial

O Grêmio emitiu uma nota oficial repudiando um possível ato de injúria racial que teria sido praticado por um torcedor do Internacional em direção aos gremistas durante o Gre-Nal. A equipe tricolor, baseada em um vídeo viralizado nas redes sociais, pede que o caso seja investigado pelos órgãos responsáveis.