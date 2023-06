Torcedor do Tottenham é banido de estádios por zombar de tragédia que vitimou 97 pessoas

Um torcedor do Tottenham foi proibido de assistir aos jogos em estádios ingleses por três anos depois de fazer gestos zombando do massacre de Hillsborough, quando 97 torcedores do Liverpool morreram e 766 ficaram feridos. Ele foi multado em 314 euros, cerca de R$2 mil na cotação atual, e terá de participar de serviços comunitários por um ano.

O torcedor, de 25 anos, fez os gestos que remetiam a torcedores sendo empurrados durante uma partida da Premier League, em 30 de abril, quando o Liverpool derrotou o Tottenham por 4 a 3, em Anfield.

Existe um memorial no estádio do Liverpool, o Anfield, com o nome das vítimas da tragédia de Hillsborough Foto: Phil Noble / Reuters

Segundo o Crown Prosecution Service, órgão equivalente ao Ministério Público, o homem foi denunciado à polícia durante o jogo e depois foi identificado e preso. Ele foi acusado de causar assédio, alarme e angústia.

Durante o julgamento, o torcedor admitiu que fez os gestos para os torcedores do Liverpool em referência ao desastre e reconheceu que o comportamento foi “inaceitável”.

O Tottenham lamentou, nesta terça-feira, o comportamento do torcedor por meio de uma publicação no Twitter. “Estamos chocados com esse comportamento e cooperamos totalmente com a polícia para identificar o indivíduo, que também receberá uma proibição imediata do estádio. O abuso da tragédia do futebol não tem lugar no jogo.”

A proibição também impede o jogador de estar nas proximidades de estádios.

TRAGÉDIA DE HILLSBOROUGH

Em 1989, 97 torcedores morreram e 766 ficaram feridos no estádio Hillsborough, durante partida entre Liverpool x Nothingam Forest, em Sheffield, na Inglaterra. A situação ficou fora de controle quando um grande número de torcedores dos Reds se dirigiu a um setor que já estava com a lotação esgotada. Em face da invasão e de uma confusão generalizada, muitas pessoas morreram pisoteadas