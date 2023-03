Torcedor identificado apenas como Ítalo é morto a pauladas antes de partida do Ceará no Castelão

Um torcedor do Ceará, identificado com o nome de Ítalo apenas, foi morto a pauladas neste sábado, dia 18, em Fortaleza. De acordo com informações locais, o homem se dirigia para a Arena Castelão, onde o alvinegro enfrentaria o Iguatu pelas semifinais do Campeonato Cearense, quando uma briga se iniciou em seu caminho e ele acabou cercado e apanhando em seguida por um grupo com golpes na cabeça até morrer.

A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que um homem de 29 anos foi morto por lesões de objetos contundentes. Agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar investigam o responsável. Até o começo da noite, ninguém havia sido preso. O caso foi levado para a 5ª DP do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Divulgação Ceará Esporte Clube Foto: Divulgação Ceará Esporte Clube

De acordo com testemunhas, ele caminhava pela Rua Governador João Carlos, no Bairro da Serrinha, quando uma confusão se iniciou no local. Ele ainda tentou fugir da confusão, mas acabou sendo pego e morto. Ítalo era morador da região onde foi o ocorrido. Uma ambulância se dirigiu ao local rapidamente, tentou reanimá-lo no chão algumas vezes, mas não conseguiu salvá-lo.

Até o momento, nenhuma pessoa foi identificada pelo crime pela polícia. Ceará e Iguatu, os times envolvidos na partida na Arena Castelão, não se manifestaram sobre o incidente.