Torcedores que destruírem notas de peso argentino poderão ser presos em Buenos Aires

Torcedores estrangeiros que queimarem, atirarem ou rasgarem notas de peso argentino como ato de provocação poderão ser detidos de 15 a 30 dias por incitação à violência. A medida foi anunciada nesta quinta-feira pela Agência de Prevenção da Violência no Esporte (Aprevide) e terá validade na jurisdição da província de Buenos Aires.

Nas últimas semanas, em duelos válidos pelas Copas Libertadores e Sul-Americana, torcedores de clubes de outros países têm sido flagrados rasgando e queimando notas da moeda argentina em tom de provocação.

Brasileiros e chilenos foram gravados pelas câmeras destruindo as notas de peso durante duelos entre Newell’s Old Boys e os paulistas Santos e Corinthians e na visita do Colo-Colo ao Boca Juniors. Cena semelhante foi vista em 2022, em confronto entre o time xeneize e o Corinthians, no Estádio La Bombonera. A Conmebol também avalia se aplicará alguma punição aos clubes envolvidos.

“Será punido com 15 a 30 dias de detenção e/ou proibição de ir ao estádio por seis a 20 jogos, quem de forma ocasional ou sistemática provocar distúrbios, incitar a confusão, insultar ou ameaçar terceiro, ou que de qualquer modo afete o desenvolvimento natural de um espetáculo esportivo”, diz trecho do artigo 10 da Lei 11.929.

Torcedor do Colo-Colo exibe nota da moeda argentina em provocação aos fanáticos do Boca. Foto: Gustavo Garello/ AP

Outro artigo também inclui a detenção de cinco a 20 dias a quem “com suas expressões, gestos ou provocação ocasionar alterações à ordem pública.” Caberá à polícia local identificar e deter os torcedores que agirem de tal forma.

Continua após a publicidade

A Argentina tem sofrido há anos com a inflação e a enorme desvalorização de sua moeda. Nos últimos 12 meses, o país acumulou 115,6% de inflação. Na cotação atual, R$ 1 equivale a 58,5 pesos argentinos.