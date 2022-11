Torcedor eterniza voleio de Richarlison contra a Sérvia com tatuagem na pele

Publicidade

O golaço de voleio de Richarlison contra a Sérvia na Copa do Mundo de 2022 aconteceu há apenas alguns dias, mas já está “eternizado” para alguns torcedores. O adepto do Fluminense Josué Júnior, de 19 anos, tatuou o momento do voo do “Pombo” na panturrilha e divulgou a novidade em suas redes sociais.

Leia também ‘Não tem educação e não tem caráter’, afirma Casemiro sobre quem comemora lesão de Neymar

“Te vi brilhar e crescer no futebol pelo meu clube de coração, e alguns anos depois ver a história de um golaço ao vivo, e a cores!”, escreveu Josué na publicação, relembrando a passagem do atacante pelo tricolor carioca, de 2016 a 2017.

Richarlison começou sua carreira em 2015, no América Mineiro, e foi destaque da Série B do Brasileirão logo em seu primeiro ano. Em notoriedade, se transferiu ao Fluminense no ano seguinte, rapidamente assumindo a titularidade na Série A e chamando atenção dos grandes da Europa. O atacante é, inclusive, alvo de disputas judiciais entre os clubes. Em 2018, os mineiros cobraram cerca de R$ 5 milhões devidos à uma das parcelas de venda, em caso que chegou a bloquear as contas do tricolor carioca.

Em 2019, o Corinthians assumiu o restante da dívida - que envolvia direitos econômicos da transferência do Pombo ao Watford, da Inglaterra - ao contratar o volante Richard dos cariocas, onde os valores de venda foram “repassados” aos paulistas. Três anos depois, em 2022, ela foi quitada.

Na Europa, destacou-se com rapidez no Watford, time que não está entre os grandes, mas que é bem visto como “vitrine”, e foi contratado pelo Everton, tradicional equipe inglesa, onde viveu o auge de sua carreira, com mais de 50 gols marcados e a titularidade absoluta. Recentemente, no meio de 2022, transferiu-se ao Tottenham.

Continua após a publicidade

Na seleção brasileira, assumiu a posição de centroavante, após anos na ponta, e é bem visto por Tite pelo seu faro de gol: até o momento, são 19 gols pela Canarinho, contando os dois contra a Sérvia.