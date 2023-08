Torcedor grego é morto a facadas antes de AEK e Dínamo de Zagreb pela Champions: Uefa adia partida

O jogo entre AEK Atenas e Dínamo de Zagreb, válido pela terceira fase de classificação da Liga dos Campeões, foi adiado após a morte de um torcedor em confronto entre as torcidas dos clubes europeus. Um jovem grego de 22 anos foi esfaqueado durante uma briga entre os ‘ultras’ das duas equipes e não resistiu aos ferimentos.

O duelo entre os times deveria ocorrer nesta terça-feira, dia 8, no Estádio do AEK, em Nea Filadelfeia, nos arredores de Atenas. A Uefa anunciou o adiamento da partida e lamentou o ocorrido. “A Uefa condena veementemente os terríveis incidentes ocorridos em Atenas que resultaram na perda de uma vida”, informou a entidade em comunicado oficial. Não há nova data definida.

A Arena OPAP no dia seguinte após as brigas entre torcidas que vitimou um homem de 22 anos e machucou outros oito torcedores. Foto: Thanassis Stavrakis/AP Photo

“Enquanto expressamos nossas mais profundas condolências à família da vítima, ao AEK Athens FC e aos seus torcedores, gostaríamos de reiterar que a violência não tem lugar em nosso esporte e esperamos que os responsáveis por este ato terrível sejam presos e entregues à Justiça”, pediu a Uefa.

Ainda de acordo com a organização da competição, o jogo adiado deve ser remarcado para o dia 18 ou 19 de agosto. Já a partida de volta, marcada para o dia 15, deve ser mantida na data original. A proibição de torcida visitante também permanece. Os fãs croatas já estavam proibidos de assistir ao jogo de ida.

A Uefa temia que um incidente desse tipo pudesse ocorrer e proibiu a venda de ingressos para a torcida visitante. Após o incidente, as autoridades gregas pediram que o confronto fosse jogado sem torcida, com portões fechados. Além do torcedor morto, outros oito homens foram feridos na briga. A polícia grega prendeu 88 pessoas, sendo a maioria torcedores croatas.