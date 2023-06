Torcedor vai aos EUA para ver Messi sem saber que jogador está na Argentina: ‘Viajei 1931km’

A ida de Lionel Messi para o Inter Miami movimentou o mundo do futebol e fez com que inúmeros americanos passassem a sonhar com a possibilidade de ver o craque argentino nos estádios. O sonho, no entanto, se tornou um pesadelo para um torcedor que viajou à Miami para ver um jogo da equipe de Messi.

O que ele não sabia, no entanto, era que o camisa 10 não estava nos EUA, mas sim em Rosário, na Argentina. Na transmissão da partida entre Inter Miami e Philadelphia Union, que ocorreu no último sábado, dia 24, um rapaz foi flagrado segurando um cartaz com os dizeres “Viajei 1931km para ver o melhor jogador de futebol de todos os tempos”.

No dia do seu aniversário de 36 anos, Lionel Messi participa de jogo de despedida de Maxi Rodriguez. Foto: Nicolas Aguilera/AP

Na folha de papel, os símbolos de uma bola de futebol e de uma cabra se faziam presente. No idioma inglês, o termo “GOAT” se refere ao animal cabra, mas também é um acrônimo de “Greatest Of All Time”, ou “Melhor de Todos os Tempos” em português.

A cara de decepção do torcedor é nítida e pode ser explicada pela ausência de Messi. Naquele mesmo dia, o argentino havia participado da partida de despedida de Maxi Rodríguez, que ocorreu no estádio do Newell’s Old Boys. Era também o aniversário de Lionel.

Para piorar a situação, o Inter Miami sofreu uma goleada do adversário, levando 4 a 1 dentro de casa e perdendo a sétima partida seguida dentro da MLS. O time, que anunciou há poucos dias a chegada do volante Sergio Busquets, amarga a lanterna da conferência leste.

O primeiro compromisso do craque argentino por sua nova equipe deve acontecer no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul-MEX, pela Copa das Ligas, no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.