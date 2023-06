Torcedor viaja 20 dias de moto para acompanhar o Corinthians na Libertadores

Viajar por 20 dias, passar por cerca de 10.000 km e passar por seis países diferentes para acompanhar seu time do coração. Foi isso que fez Rodrigo Parente, o Mano Língua, para acompanhar o jogo entre Independiente del Valle e Corinthians nesta quarta-feira, dia 7, às 19h, pela Libertadores (com transmissão do Paramount+).

O duelo é importante para o time paulista. Luxemburgo convenceu seus jogadores de que é possível se classificar na competição sul-americana. Para isso, precisa vencer fora de casa. A torcida também comprou essa ideia. Mano juntou sua paixão em andar de moto com os eventos esportivos do seu time do coração. Para ele, uma combinação perfeita.

Mano Língua começou sua viagem no fim de maio. Desde então, o torcedor já passou por Argentina, Bolívia, Chile, Peru e Equador. Ele é conhecido entre os corintianos por sua rotina de viajar para acompanhar o time fora de casa e esteve no Uruguai e na Argentina para assistir aos outros dois jogos da equipe paulista como visitante na Libertadores.

Mano Língua não mora em São Paulo e a rotina de acompanhar o clube na torcida visitante é algo comum em sua vida. Apesar de torcer para o Corinthians, Rodrigo Parente mora no Rio desde 1999. Mas nunca deixou de seguir o Corinthians. Nesta viagem até Quito, Língua fez uma espécie de diário nas redes sociais mostrando como foi a passagem por parte da América do Sul.

AME1390. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 24/05/2023.- Roger Guedes (i) de Corinthians controla el balón hoy, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Argentinos Juniors y Corinthians en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Luciano González

O Corinthians joga sua vida na Libertadores. O time paulista precisa pontuar no Equador para seguir com chances de se classificar para o mata-mata. Com quatro pontos até agora, o Corinthians é o terceiro colocado no grupo, atrás do próprio Independiente del Valle, que tem seis, e do Argentinos Juniors, que soma oito.

“Mais importante é a gente concentrar as nossas forças no que a gente fez de bom na quarta-feira passada pela Copa do Brasil. Vale o mesmo agora, se tratando de decisão, onde a gente precisa se classificar na Libertadores. No meu ponto de vista, sempre respeitando o time deles, a gente consegue fazer com eles na casa deles o que eles fizeram na Neo Química Arena, sempre respeitando o time deles. Confiar que o que o Vanderlei (Luxemburgo) pedir, nós somos capazes de fazer”, comentou Gil sobre o jogo desta quarta.