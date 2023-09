Torcedora tatua autógrafo de Calleri e se declara para o São Paulo: ‘Não dá para explicar o amor’

Caçar o atacante do seu time pelo estádio pós-jogo, conseguir falar com ele e tatuar o autógrafo do atleta em sua mão. Essa foi a pequena saga de Cintia Maria, 36 anos, em junho, depois de um jogo do São Paulo no Morumbi, para chegar até Calleri. Nesta semana, a torcedora conseguiu mostrar o resultado da tatuagem para o jogador, que não escondeu o espanto.

“Eu consegui o autógrafo na saída do jogo contra o Palmeiras no Morumbi. Ele estava meio triste, mas foi super atencioso e assinou a minha mão. Sai de lá e fui tatuar. Comentei com ele que a minha ideia é ir colocando uma estrela a cada gol que ele faz. Para mim é um ídolo, mesmo não tendo título. Espero que o primeiro venha no domingo, acredito nisso. Sempre gostei dele, desde a primeira passagem. E sempre falei que iria tatuar o autógrafo dele. Aconteceu e fiz questão de mostrar. É um amor por ele e pelo São Paulo que eu não consigo explicar”, comentou Cintia Maria, em entrevista para o Estadão.

Apresentado para a tatuagem nesta semana, Calleri não escondeu o susto ao ver o seu autógrafo eternizado na mão de Cintia. “Nossa, você está maluca, mano”, disse Calleri. Como resposta, a torcedora foi direta ao explicar que decidiu pelo desenho por reconhecer a importância do camisa 9 para o time.

Torcedora tatuou o autógrafo de Calleri na mão Foto: Arquivo pessoal

Apesar da tatuagem, da reação de Calleri e de todo amor declarado pelo São Paulo, Cintia não estará no Morumbi neste domingo. A torcedora buscou de todas as formas uma entrada para a decisão da Copa do Brasil com o Flamengo, mas faz parte do grupo de torcedores do time paulista que não conseguiram comprar uma entrada para o jogo. No último título da equipe, o Paulista de 2021, Cintia também não esteve no estádio que estava com o público restrito por causa da pandemia.

“Sei que seremos campeões. Acredito muito no título em mais um bom jogo do Calleri, mas não estarei no estádio. Não consegui o ingresso. Tentei a entrada trocando de plano no programa de sócio torcedor, mas não deu certo. Vou tentar até domingo, mas não sei como vai ser”, explicou.

São Paulo por causa da família e rivalidade com o irmão

A relação com o São Paulo não é por causa de Calleri. Apesar de toda a relação de idolatria com o camisa 9, Cintia “vive” o time do Morumbi há muito mais tempo. Segundo a torcedora, a família ajudou no nascimento deste amor inexplicável.

“Eu tenho cinco irmãos e desde que eu me lembro por gente eu sou São Paulo. Cinco dos seis filhos dos meus pais torcem pro São Paulo. Tenho de memória os meus irmãos mais velhos com as coisas do time em casa quando eu tinha uns seis anos e desde então eu sou são paulina”, explicou.

Cintia Maria tem um irmão que não torce para o São Paulo e é torcedor fanático do Flamengo. A final da Copa do Brasil deste ano fez a relação familiar ficar um pouco mais complicada e, segundo Cintia, não existe conversa entre os irmãos desde o último domingo.

“A gente não assistiu o jogo juntos, mas as mensagens foram inúmeras. Antes, durante e principalmente depois da partida todos ficamos mandando mensagem para ele. Ele não respondeu nenhuma e está sem falar com a gente. A minha família é daquelas que perde o irmão mas não perde a piada. Vamos ver como vai ser no domingo, espero que ele fique triste com o resultado”, comentou Cintia rindo.

A expectativa é de um Morumbi lotado para a última partida da Copa do Brasil de 2023. O São Paulo vai atrás do último título que falta em sua coleção e o Flamengo tenta o pentacampeonato da competição.