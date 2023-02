Torcedoras do Goiás brigam na arquibancada durante jogo da equipe pelo Estadual

Apesar da goleada do Goiás na última rodada do Campeonato Goiano por 8 a 3 nas quartas de final contra o Goiânia, outro fato chamou mais a atenção do que o resultado da partida. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de torcedoras brigando na arquibancada do Serra Dourada durante a realização da partida e trocando empurrões, tapas e socos.

🚨MANOCUIÉ: Torcedoras do Goiás brigam enquanto o time marca um gol no estádio Serra Dourada. O motivo da briga era uma competição de pose de foto com bumbum empinado. pic.twitter.com/YrlmUbtpwg — CHILIQUEI (@Chiliqueii) February 26, 2023

Nas imagens do vídeo é possível ver ao menos cinco torcedoras envolvidas na confusão nas arquibancadas do Serra Dourada. As mulheres trocam socos, chutes e emupurrões durante alguns momentos. Alguns homens aparecem para separar a confusão e terminar com o desentendimento.

“É briga, é gol, isso é torcida. O gol saiu lá e as ‘mulher’ brigando. A briga continua”, diz o homem que grava a confusão entre as torcedoras.

Confusão entre torcedoras do Goiás termina com socos, chutes e empurrões Foto: Reprodução vídeo

A Polícia Militar de Goiás, responsável pela segurança na partida do Campeonato Goiano, informou que soube do ocorrido, mas não foi chamada para atender a confusão, pois os envolvidos conseguiram solucionar o problema antes de qualquer deslocamento dos policiais que estavam dentro do estádio.

O Goiás ainda não se posicionou sobre o ocorrido durante a partida do sábado. A identidade das mulheres envolvidas na confusão também não foi confirmada. O clube não soube informar se havia alguma prisão nem qual foi o motivo da briga das torcedoras.

O jogo da briga

Mesmo com a briga das torcedoras nas arquibancadas do Serra Dourada, o Goiás conseguiu uma excelente vitória. No duelo contra o Goiânia, o time esmeraldino contou com dois gols de Nicolas e dois de Bruno Melo para sair com a vitória por 8 a 3. O jogo era válido pela parida de ida das quartas de final estadual de 2023.