Torcedores da Índia fazem clipe para apoiar a seleção brasileira na Copa; assista

Além dos milhões de brasileiros que estão na torcida pela seleção na Copa do Mundo, o time de Tite ganhou um reforço inusitado para o Mundial do Catar. Torcedores da Índia estão fazendo coro pelo sucesso de Neymar e companhia na competição, demonstrando seu apoio em um clipe que ganhou as redes sociais recentemente.

A produção é assinada pelo Brazil Fans Kerala, página que reúne fãs da seleção brasileira em Kerala, região no litoral indiano. O responsável pela voz e composição da música é Nikhil Prabha, diretor musical de cinema no país. O vídeo alterna entre Prabha cantando e imagens de jogos antigos do Brasil.

“Caros fãs de futebol, aqui apresentamos a vocês a canção ‘Manjakadalirambam’ composta pelo Brazil Fans Kerala. Esperamos que gostem desta música composta e cantada por Nikhil Prabha de todo o coração. Como foi preparado em muito pouco tempo, peço desculpa se houver algum erro...”, diz a legenda do clipe no Instagram.

“Galerias no Catar viraram um mar amarelo / Canários esvoaçantes demonstram orgulho / Nosso estilo de jogo / Corações roubados / Botas para serem amarradas e ficarem prontas para uma batalha / Gols para serem conquistados na batalha do futebol”, diz um trecho da letra.

Com mais de 1,3 bilhões de habitantes, a Índia tem o futebol como o esporte mais popular do país, mas a seleção nacional nunca conseguiu participar de uma Copa do Mundo. Com isso, o pentacampeão Brasil foi uma das seleções adotadas pelo povo indiano para torcer em épocas de Mundial. A Argentina de Messi também possui grande torcida no país asiático.

Assim como no Brasil, é comum na Índia pintar ruas e fachadas com as cores da seleção brasileira. Recentemente, grande imagens de Neymar e Messi, com 12 metros de altura cada, foram erguidas na margem do rio Kurungattu Kadavu, no povoado de Pullavoor, onde a rivalidade entre “brasileiros e argentinos” também é grande.

No último mês, as ruas de Kerala foram palco de uma briga generalizada entre fãs de Brasil e Argentina. A briga aconteceu durante um evento de exibição do jogo de abertura da Copa do Catar. Segundo sites indianos, pedras e pedaços de pau foram utilizados por torcedores na confusão, que ganhou repercussão com imagens nas redes sociais. A polícia local não divulgou o motivo do confronto, tampouco se houve registro de mortes ou feridos.