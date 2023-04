Torcedores do Angers inovam e mostram bumbuns para ‘desequilibrar’ jogador rival durante pênalti

Uma cena inusitada chamou a atenção durante o jogo entre Angers e Clermont, válido pelo Campeonato Francês. Na partida disputada na tarde deste domingo, dia 16, a torcida do Angers inovou na ‘catimba’ e mostrou a bunda durante a cobrança de pênalti da equipe rival.

Ao se preparar para bater a penalidade máxima, o meia austríaco Muhammed Cham-Saračević foi surpreendido com a visão de uma dúzia de torcedores do Angers sem camisas e com as calças arriadas na arquibancada atrás do gol do goleiro Paul Bernardoni. Os torcedores empinavam seus bumbuns e gesticulavam com as mãos, tentando chamar a atenção do cobrador do Clermont.

Jogadores do Clermont celebram o gol na partida contra o Angers. Foto: Olivier Chassignole/AFP

A tática, utilizada com o intuito de distrair e desequilibrar o meia, acabou não dando certo e o Angers levou o gol de penalidade máxima, sendo derrotado por 2 a 1. O detalhe é que ambos os tentos levados pela equipe foram marcados de pênalti.

Último colocado do Campeonato Francês, a situação do Angers não é das melhores. Além da bizarra estratégia utilizada pela torcida, a equipe ainda viu o Clermont perder dois jogadores ao longo da partida por conta de cartões vermelhos. O brasileiro Neto Borges, ex-Vasco, e o ganense Seidu foram expulsos.