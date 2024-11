O dérbi paulista teve um momento inusitado. Aos 28 minutos do primeiro tempo do clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, torcedores corinthianos atiraram uma cabeça de porco no momento em que Raphael Veiga ia cobrar um escanteio. O objeto ficou perto da linha de fundo, e precisou ser retirado por Yuri Alberto, que afastou com o pé. O homem que jogou a cabeça foi identificado pela polícia e conduzido ao Juizado Especial Criminal no estádio.

Torcedores do Corinthians jogam cabeça de porco no campo em clássico com o Palmeiras Foto: Reprodução/Premiere

A arbitragem afirmou se tratar de uma cabeça de verdade e não de uma máscara como chegou a ser falado. O árbitro Wilton Pereira Sampaio deve relatar essa situação na súmula do jogo e isso pode gerar uma punição ao Corinthians. No momento em que isso aconteceu, a partida estava 0 a 0. "Quase quebrei o pé. Pensei que era uma almofada, alguma coisa. Fui tirar com o pé. Fui dar um chute para ir longe. Era uma cabeça de porco, cara. Quase machuquei o pé", disse Yuri Alberto ao final da partida à transmissão do Premiere.

Não é a primeira vez

Não é a primeira vez que um porco é levado para uma partida do Palmeiras. Em 1986, palmeirenses levaram ao clássico contra o São Paulo, no Morumbi, um porco vivo. Eles soltaram o animal no gramado e também foram vistos com máscaras de porco na arquibancada.

Em 2017 um novo porco apareceu na arquibancada palmeirense. Dessa vez foi em Goiânia, em partida contra o Atlético-GO, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro daquele ano. A curiosidade é que ele foi levado por um torcedor do Anápolis, conhecido por levar um galo nas partidas do time.