Torcedores do Flamengo picham muro do CT e pedem: ‘Entrega pro Criciúma’

O muro do CT do Flamengo, no Ninho do Urubu, foi pichado na madrugada desta terça-feira, 3. Torcedores do time rubro-negro responsáveis pelo ato escreveram uma frase curiosa: “Entrega pro Criciúma”.

O Flamengo visita a equipe catarinense nesta quarta-feira, 4, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Criciúma é rival direto do Fluminense na luta contra o rebaixamento. Por essa razão, torcedores flamenguistas mandaram tal mensagem na pichação, já que uma vitória do Criciúma poderia complicar o Fluminense na briga contra a queda para a Série B.

Torcedores do Flamengo fizeram uma pichação no muro do Ninho do Urubu. Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O Fluminense atua na quinta-feira, 5, às 20 horas (de Brasília), contra o Cuiabá, no Estádio do Maracanã. O time de Mano Menezes está na décima sexta colocação na tabela, com 40 pontos. Já o Criciúma abre a zona de rebaixamento, no décimo sétimo lugar, com 38 pontos.

O Flamengo não tem mais aspirações no Campeonato Brasileiro. Sem chances de título, a equipe rubro-negra ocupa a terceira colocação na tabela, com 66 pontos. O Flamengo já está assegurado na Copa Libertadores da América de 2025.

Publicidade

Além de Fluminense e Criciúma, Red Bull Bragantino, Juventude, Athletico-PR e Atlético-MG são as outras equipes que ainda correm riscos de caírem para a Série B.