Torcedores do Palmeiras sofrem insulto racista antes de partida na Libertadores; veja vídeo

Horas antes do primeiro jogo da semifinal da Libertadores, os torcedores do Palmeiras passaram por mais um episódio de racismo. Nas arquibancadas do estádio La Bombonera, um torcedor do Boca Juniors foi filmado com seu celular mostrando a palavra “macaco”.

Essa não é a primeira vez que o Palmeiras passa por insultos racistas nesta Libertadores. Em partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, Bruno Tabata foi ofendido pela torcida paraguaia enquanto aquecia para o jogo. Conmebol e o Boca Juniors não se pronunciaram pelo acontecimento até o momento. Vale lembrar que, em episódios recentes, a entidade que organiza a competição optou por multas em dinheiro para a equipe que comete os insultos.

Apesar de todos os avisos e esforços do Palmeiras para a segurança de sua torcida, um dos ônibus que levava os torcedores até o estádio de La Bombonera para o jogo desta quinta-feira foi apedrejado no trajeto. De acordo com informações da Argentina, a polícia local não conseguiu identificar a origem dos lançamentos.

Torcida do Palmeiras tem ôonibus apedrejado no trajeto até La Bombonera Foto: Reprodução redes sociais

Após o acontecimento, o ônibus que levava os torcedores do time paulista foi parado. Por temer pela segurança na parte final do trajeto, parte do grupo palmeirense optou por seguir a pé até o estádio da partida contra o Boca Juniors.