Torcedores do Palmeiras ‘levam’ ônibus do time até Allianz Parque para final do Paulistão

Torcedores do Palmeiras, finalista do Campeonato Paulista, se preparam para um a surpresa para o time, que sai do Centro de Treinamento do Clube, na Barra Funda, até o Estádio Allianz Parque. A Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada da equipe paulista, pretende fazer um “corredor verde” a fim de “levar” o ônibus do Palmeiras até o local do segundo jogo da decisão do torneio estadual para enfrentar o Água Santa.

Não é a primeira vez que isso acontece, mas a promessa foi de fazer a maior festa de todas, uma vez que o time precisa reverter desvantagem de 2 a 1 da partida de ida da decisão do Estadual.

“Nós estaremos lá, 13h (horário de Brasília) na porta da Academia de Futebol (CT) para buscar o time e mostrar que estamos juntos nesta final”, escreveu o perfil da torcida do Palmeiras nas redes sociais. Foram vendidos quase 41.400 ingressos para a segunda partida contra o time de Diadema neste domingo. É um novo recorde de público da história do Allianz Parque, superando as 41.361 pessoas do jogo Palmeiras 2 a 1 São Paulo, no dia 14 de julho de 2022, pela Copa do Brasil.

O Palmeiras precisa reverter placar adverso no jogo deste domingo. Os comandados de Abel Ferreira foram derrotados na primeira partida da final do Paulistão contra o Água Santa por 2 a 1, com dois gols de Bruno Mezenga, enquanto Endrick marcou para o atual campeão estadual. O Palmeiras precisa de vitória de pelo menos um gol de diferença para levar o campeonato para os pênaltis, e a vitória por mais gols garante bicampeonato. A segunda partida da final ocorre no Allianz Parque, às 16h.