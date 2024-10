Torcedores do Peñarol saqueiam quiosques, entram em conflito com PM e vandalizam Rio; veja vídeos

Torcedores do Peñarol protagonizaram uma confusão generalizada nesta quarta-feira, 23, no Rio, horas antes do duelo com o Botafogo, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Reunidos na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, uruguaios saquearam quiosques e entraram em confronto com a Polícia Militar. Motocicletas e um ônibus foram incendiados na confusão. Ainda não há informações sobre presos ou feridos.

Imagens do caos foram divulgadas pela Record TV nas redes sociais. O prefeito Eduardo Paes se manifestou em sua conta no X (antigo Twitter) afirmando que relatou às autoridades a possibilidade de um episódio violento. “Alertamos algumas vezes a Polícia Militar que o local e o modelo trariam esses problemas!”

Ônibus foi incendiado durante tumulto causado por torcedores do Peñarol na praia do Recreio. Foto: Reprodução/TV Record

O lateral-direito Guillermo Varela, do Flamengo, foi flagrado na praia do Recreio. O jogador, que também defende a seleção celeste, foi revelado nas categorias de base do Peñarol. O rubro-negro carioca informou que o atleta recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão. “O lateral está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz”, escreveu o clube.

PUBLICIDADE Mais cedo, policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) realizavam policiamento preventivo junto a um grupo de torcedores do Peñarol no Recreio quando receberam alerta de furto de celular em comércio. Após revista, o aparelho foi encontrado com um dos integrantes do grupo. O caso foi levado à 16ª DP. Essa não é a primeira vez em que torcedores do Peñarol se envolvem em confusão no Rio. Em setembro, quando o time uruguaio enfrentou o Flamengo, um grupo de 20 uruguaios entrou em confronto com flamenguistas na Praia da Macumba, na zona oeste, com trocas de agressões. A PM foi acionada para intervir a briga.

Em 2020, Roberto Vieira de Almeida, torcedor de 54 anos do Flamengo, morreu após ficar dez meses internado em estado grave. Ele foi agredido por uruguaio em abril de 2019 quando tentou separar uma briga entre uruguaios e flamenguistas na praia de Copacabana, horas antes de uma partida entre as equipes pela Libertadores.

Matéria em atualização