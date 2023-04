Torcedores do Santos invadem espaço destinado ao Grêmio durante a partida em Caxias do Sul

A partida entre Grêmio e Santos, que fechava a primeira rodada do Brasileirão 2023, marcou por uma cena ruim entre as torcidas. No intervalo de jogo, a torcida do Santos conseguiu acesso ao espaço reservado para os torcedores gremistas e o policiamento teve que agir para evitar uma maior confusão entre os envolvidos.

Briga generalizada entre torcedores do Santos e do 🇪🇪#Grêmio no Estádio Alfredo Jaconi.@rdgrenal pic.twitter.com/LLwHldqjT0 — Nícolas Córdova (@NCordova01) April 16, 2023

Segundo as pessoas presentes no estádio em Caxias do Sul, os torcedores de Grêmio e Santos passaram a maior parte do primeiro tempo provocando e trocando xingamentos. No intervalo, os santistas conseguiram acesso ao espaço gremistas por um portão e partiram para cima dos adversários. Neste momento, a polícia militar do Rio Grande do Sul agiu e conseguiu controlar e levar os paulistas mais uma vez para o seu espaço.

Reprodução vídeo redes sociais Foto: Reprodução vídeo redes sociais

Vale lembrar que o duelo entre Grêmio e Santos aconteceu fora de Porto Alegre por conta de uma confusão de torcidas do time gaúcho em 2022. No duelo contra o Cruzeiro, ainda pela série B, os torcedores gremistas tiveram uma confusão na Arena do Grêmio que paralisou a partida e a equipe foi punida com três jogos sem torcida.

Contudo, por conta de um recurso da equipe gaúcha, a punição mudou. Com o recurso, o Grêmio conseguiu mudar de três jogos sem torcida para uma partida fora de Porto Alegre com torcida e dois jogos na Arena do Grêmio apenas com o setor onde ocorreu a confusão de 2022 fechado.