Torcedores do São Paulo criticam Pedrinho e ausência de número 24 na lista da Sul-Americana

Torcedores do São Paulo criticaram o clube pela presença do atacante Pedrinho, afastado das atividades da equipe por acusação de violência doméstica, na lista de inscritos para a Copa Sul-Americana. Alguns tricolores também manifestaram descontentamento com a ausência do 24 na numeração das camisas.

“Usar a camisa 24 não pode, mas inscrever um atleta acusado de agredir a namorada, sim”, reclamou um torcedor na redes. “Por que justo o número 24 foi pulado? Por que não pulou o 12 (e não inscrever esse tal jogador (Pedrinho), inclusive)?”, disse outro, em referência ao número usado pelo atacante. “Não tem o número 24. Mas tem o Pedrinho. Vamos fazer um post bonitinho depois contra homofobia e violência contra a mulher que fica tudo certo”, comentou outra seguidora se referindo às notas oficiais do clube.

Pedrinho foi denunciado pela ex-namorada por violência doméstica, lesão corporal, injúria e ameaça. Amanda Nunes, de 20 anos, registrou o boletim de ocorrência no dia 27 de fevereiro. O jogador pediu afastamento do São Paulo no inicio de março argumentando a intenção de colaborar totalmente com as investigações.

Amanda procurou a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte, que fica no bairro da Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista. A mulher apresentava sinais de agressão. Nas redes sociais, a jovem fez publicações sobre agressões físicas sofridas por mulheres durante o relacionamento. “Espero e desejo que nenhuma mulher permita agressões, sejam elas físicas ou psicológicas.”

TABU COM O NÚMERO 24

O 24 dificilmente é escolhido por jogadores de futebol no Brasil por ser pejorativamente associado com gays. O número representa o veado no Jogo do Bicho. Por outro lado, os rivais do São Paulo possuem atletas com a numeração. No Corinthians, o colombiano Cantillo é quem veste a camisa. O Palmeiras inscreveu o jovem goleiro Natan com a camisa 24 na Libertadores, e o zagueiro Cadu é quem foi listado pelo Santos para usar o número na Sul-Americana. Dos grandes de São Paulo, apenas o time do Morumbi não usou o número em seu uniforme.