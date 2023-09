Torcedores enfrentam ‘site travado’ ao tentar comprar ingressos para final da Copa do Brasil

A venda de ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil começou nesta quinta-feira, dia 7. Ou deveria ter começado. Quem queria assistir a São Paulo e Flamengo, no Morumbi, porém, encontrou dificuldades para fazer a compra, iniciada a partir das 10h. Há relatos recorrentes nas redes sociais de que o site não conclui a ação do comprador. Além disso, outro ponto levantado nas reclamações, é a diferença entre os valores praticados. O Flamengo colocou os preços mais altos para o primeiro jogo da final, no Maracanã, dia 17.

As vendas estavam previstas para começar a partir das 10h desta sexta. Por enquanto, elas seriam exclusivas para os sócios “Diamante” do programa do São Paulo. A modalidade dá ao associado o direito de comprar até cinco ingressos, o do titular do plano e para mais quatro. Um deles seria pela simbólica quantia de R$ 0,30 e outros pelo valor cheio. Há cerca de 13 mil torcedores aptos para essa operação no programa de sócio-torcedor.

Um deles é o são-paulino João Sodré. Até a semifinal, ele fazia parte do plano “Tricolor”, cuja mensalidade é de R$ 155,99. Depois de não conseguir ingresso para o confronto com o Corinthians, também pela Copa do Brasil, em fase anterior, ele decidiu fazer o upgrade no programa para o plano Diamante, que custa R$ 199,99 por mês. Nesta quinta-feira, Sodré acessou o site da Total Acesso às 9h40, achando que não estaria disponível a compra, mas já era possível colocar os ingressos no carrinho virtual, segundo ele.

“Não conheço ninguém que conseguiu comprar, no entanto. Eu ainda não desisti. Todo jogo com carga de procura mais elevada acontece essa confusão. Se está esgotado, deveria aparecer logo na tela, mas até agora aparece ingresso disponível. Selecionamos, mas dá erro. Dá o refresh, entra de novo, mas não conclui a compra”, lamenta Sodré, em tom de reclamação e também de indignação. Ele é apenas um de tantos que tentam comprar o bilhete.

Na noite desta quarta-feira, dia 6, véspera da abertura das vendas, o São Paulo anunciou que o torcedor que comprar o ingresso deverá obrigatoriamente trocar pela entrada física. A retirada acontecerá no Portão 3 do Estádio do Morumbi, na Avenida Jules Rimet, a partir do dia 14 de setembro, às 10h, ou 72 horas após o esgotamento da carga de ingressos disponíveis, e vai até o dia 21 de setembro, às 17h. Depois de reclamações, o clube espera revisar o cronograma e ampliar o período para troca, a fim contemplar torcedores de fora da capital paulista. A retirada prévia interfere também na área cercada pelo perímetro de segurança do Morumbi. O acesso à área só será permitido a portadores de ingressos físicos anteriormente retirados, visando segurança dos torcedores.

Quem não trocar até esse prazo não poderá mais buscar seu ingresso. Para realizar a retirada, o torcedor precisará se dirigir à bilheteria com o voucher da compra impresso (não serão aceitos prints ou foto do voucher), um documento com foto e o número CPF do titular da compra (RG ou CNH).

O São Paulo publicou uma nota, à tarde, confirmando que todos os ingressos disponíveis para sócios Diamante esgotaram-se em poucas horas. Entretanto, os que não tiveram transação da venda confirmada serão recolocados à venda em um lote extra, também no site da Total Acesso. No Twitter, há relatos de torcedores que dizem ter “vencido a Total Acesso” e compraram as entradas, mas a maioria relata problemas e desistência. Alguns jornalistas testaram o acesso e também não conseguiram.

Flamengo cobra mais caro para jogo no Maracanã

A primeira partida da final da Copa do Brasil ocorre em 17 de setembro, no Rio, com mando do Flamengo. O clube carioca disponibilizou ingressos com valores mais caros que aqueles para o segundo jogo, no Morumbi. Enquanto o mais barato em São Paulo é o setor popular da chamada Arquibancada Amarela (R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia), no Maracanã, o bilhete mais barato para quem não é sócio custa R$ 400.

Na quarta-feira, o Procon-RJ notificou o Flamengo sobre os preços abusivos dos ingressos. O órgão fiscalizador deu prazo de 72 horas para o clube carioca responder. “Até o momento, a Autarquia recebeu denúncias de consumidores relatando que os valores praticados pelo clube para o jogo do dia 17/09, seriam abusivos e injustificados, ferindo o Código de Defesa do Consumidor porque estariam consideravelmente mais altos do que os habitualmente comercializados. O Procon-RJ também apura as notícias veiculadas em sites informando que torcedores estão com dificuldades para comprar os ingressos no site oficial do clube”, diz trecho da nota do Procon-RJ.

O ingresso mais caro para o público geral que quer ir ao Maracanã custa R$ 4.500,00 no chamado “Maracanã Mais”, no setor Oeste. Já o São Paulo só vai disponibilizar ingressos para não-sócios se houver disponibilidade depois do período de compra dos associados do seu programa. O mais caro para ver o jogo do Morumbi é R$ 1.500, para as arquibancadas Azul (Leste) e Vermelha (Oeste).

Os jogos da decisão da Copa do Brasil acontecerão nos dias 17 e 24 de setembro, respectivamente. O Flamengo já foi agraciado quatro vezes com a conquista do torneio: 1990, 2006, 2013 e 2022. No último ano, Dorival Júnior esteve à frente do clube rubro-negro. A decisão foi com o Corinthians. O São Paulo busca o título inédito.