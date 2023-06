Torcedores do Vasco ‘atiram’ fogos de artifício em São Januário após goleada no Brasileirão

A goleada sofrida pelo Vasco no duelo com o Flamengo pela nona rodada do Brasileirão não acabou dentro do campo. Além de torcedores deixando o estádio do Maracanã ainda no primeiro tempo, a entrada do estádio de São Januário foi alvo de um “tiroteio” de fogos de artifício após o fim do jogo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os torcedores do clube aparecem na entrada do estádio de São Januário reclamando da atuação do time nas últimas partidas, pedindo a saída do treinador Maurício Barbieri e reclamando da postura da SAF do clube carioca até o momento.

A derrota no clássico para o Flamengo deixou a equipe em situação complicada na tabela do Brasileirão. Com seis pontos em nove jogos, o time é o 19ª colocado, está na zona de rebaixamento e chegou na sétima partida seguida sem vitória na atual temporada.

Partida entre Vasco da Gama x Flamengo pela 9a rodada do Campeonato Brasileiro da serie A no estadio do Maracana em 05 de junho de 2023. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO Foto: Daniel Ramalho/ CR Vasco da Gama

A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi chamada para a entrada do estádio de São Junário momentos após o início da confusão e dispersou o grupo que tentava entrar no local. Até o momento, não existem relatos de feridos no protesto.

Através de nota oficial, o Vasco lamentou profundamente a depredação de seu estádio e salientou que entende a insatisfação do torcedor pelo momento do time nas partidas do Brasileirão. O clube informou que as autoridades foram acionadas para evitar situações como a da noite desta segunda-feira voltem a acontecer.

Continua após a publicidade

Confira a nota oficial do Vasco

O Vasco da Gama lamenta profundamente a depredação do Estádio de São Januário na noite da última segunda-feira (05/06). O clube compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os cruzmaltinos seja destruído. O Vasco já acionou as autoridades para evitar que episódios como esse voltem a se repetir e que os culpados sejam identificados