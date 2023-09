Torcida do Bayern de Munique faz protesto inusitado e interrompe jogo na Copa da Alemanha; veja

O Bayern de Munique amargou eliminações vexatórias nas últimas edições da Copa da Alemanha. Na temporada passada, por exemplo, levou virada do Freiburg no segundo jogo sob a direção de Thomas Tuchel, caindo logo na segunda rodada. Disposto a fazer diferente, a equipe estreou na competição com goleada por 4 a 0 diante do pequeno Preussen Münster, da terceira divisão, fora de casa.

Apesar da vitória, o jogo ficou marcado por um protesto inusitado da torcida bávara. No primeiro tempo, torcedores do Bayern atiraram 185 bolinhas de tênis em campo, interrompendo o duelo e obrigando jogadores, comissões técnicas e funcionários a retirá-las para o reinício do jogo. O clube será multado em 65 mil euros (R$ 343 mil).

Os torcedores estão bronqueados por causa da data em que aconteceu a Supercopa da Alemanha, vencida pelo RB Leipzig sobre o Bayern, em 12 de agosto. Nesse mesmo dia, deveria acontecer a estreia das duas equipes na Copa da Alemanha, mas, diante da realização da final do outro torneio, as partidas foram transferidas para esta semana. Na quarta, o Leipzig visita o Wehen Wiesbaden.

Bolinhas foram atiradas no gramado em protesto por mudança de data da estreia do Bayern na Copa da Alemanha. Foto: Christopher Neundorf/ EFE

Maior campeão da Copa da Alemanha, com 20 taças, o Bayern busca um troféu que não conquista desde a temporada 2019/20. O RB Leipzig é o atual bicampeão. O Borussia ergueu o troféu antes. Em todas essas edições os bávaros se despediram precocemente.

Para evitar nova zebra, Tuchel escalou um time forte. Com alguns titulares fora, o Bayern iniciou o jogo sem nenhum zagueiro escalado. Os volantes Goretzka e Laimer foram escalados improvisados no setor. Sem Kane e Sané, a aposta na frente era em quarteto com Coman, Gnabry, Choupo-Moting e Mathys Tel.

Frans Kraetzig comemora gol marcado na vitória bávara desta terça. Foto: Martin Meissner/ AP

A torcida do Preussen Münster, somente o 15º colocado da terceira divisão alemã, fez enorme festa antes de a bola rolar, com queima de fogos. A fumaça acabou indo para o campo, atrasando em alguns minutos o início da partida. Mas bastou o árbitro apitar para se ver que seria jogo de um time só.

A resistência dos mandantes diante de um poderoso oponente durou somente oito minutos. Choupo-Moting pegou a sobra na área e bateu de voleio para abrir o marcador. Em vantagem, os bávaros optaram por administrar a posse de bola, sem correr riscos para evitar uma zebra, mas sempre chegando na frente.

Mesmo com menos ímpeto ofensivo, o Bayern não teve problemas para ampliar a vantagem. Aos 39 minutos, Goretzka cruzou na cabeça de Laimer, que apenas tirou do goleiro para comemorar. Aos 50, foi a vez de Kimmich cruzar e Kratzig, substituto de Ganabry (se chocou com o goleiro logo aos 8 minutos) anotar o terceiro. 100ª assistência do jogador pelo clube bávaro.

Tuchel aproveitou a vantagem gigante para promover novas trocas no Bayern. O time queria apenas gastar o tempo, e quase viu os rivais anotarem o gol de honra aos 30. O estreante Peretz, primeiro goleiro não europeu do time (é de Israel) fez bela defesa. Ainda quase foi surpreendido em batida do meio do campo e ainda voltou a trabalhar pouco depois em nova finalização de Grodowski.

Depois de alguns sustos, o Bayern deixou a postura acomodada de lado, voltou ao ataque e viu Mathys Tel ampliar em chute rasteiro, entre as pernas do goleiro Schenk. O Preussen Münster ainda cobrou impedimento no lance, ignorado pela arbitragem. Coman ainda carimbou o travessão.