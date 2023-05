Torcida do Chelsea homenageia Thiago Silva em jogo no Campeonato Inglês

O brasileiro Thiago Silva, zagueiro do Chelsea, foi homenageado pela torcida do time inglês nesta rodada da Premier League, neste sábado, em Stamford Bridge. Dois bandeirões para o jogador foram estendidos no estádio para o jogo com o Nottingham Forest, que terminou empatado em 2 a 2.

Thiago Silva é um dos líderes do elenco e criticou publicamente as escolhas do time, principalmente a questão de contratação excessiva de jogadores. A torcida aprovou o posicionamento do jogador. Os bandeirões foram custeados pelos fãs, sem influência do clube.

Bandeirão e Banner para Thiago Silva hoje. Always a Blue 💙 pic.twitter.com/eCzkfFq0v5 — Nação Blue 🦁💙 (@nacaoblue_) May 13, 2023

Thiago Silva vai deixar o Chelsea?

Experiente, o zagueiro de 38 anos ainda não tem o futuro definido no Chelsea. O jogador, que serviu seleção brasileira nas últimas Copa do Mundo, pode retornar ao futebol nacional. Marcelo, seu ex-companheiro de seleção, está no Fluminense e faz coro para a contratação de Thiago Silva, revelado no time das Laranjeiras. “Tenho contrato aqui. É até estranho, porque vem saindo bastante coisa. Acaba que o torcedor apaixonado, uns me xingam nas redes sociais, outros falam ‘vem logo’ ou ‘senão vier agora, não vem mais’. Fica até chato pra mim, mas renovei com o Chelsea tem mais ou menos dois meses. Sempre cumpri meus contratos, eu só não fico aqui se o Chelsea não me quiser no ano que vem, ou se o novo treinador que chegar e não quiser que eu permaneça. De resto, vou procurar cumprir meu contrato, e ano que vem a gente vê o que pode fazer.”, contou o zagueiro ao ESPN após a partida deste sábado.

O Chelsea não vem em boa fase. O time comandado por Lampard empatou neste sábado com o Nottingham Forest e já vinha de sequência negativa diante do Brentford, Arsenal e Bournemouth pelo Campeonato Inglês. A saída de Graham Potter para a chegada de Frank Lampard também não foi unanimidade. Mas a alta contratação na temporada foi o motivo de reclamação da torcida. O clube gastou mais de £600 milhões, equivalente a mais de R$ 3,3 bilhões, com contratações, que surtiram pouco resultado. O Chelsea é apenas o 11º colocado no torneio nacional e foi eliminado nas quartas de final da Champions League pelo Real Madrid.

Após a eliminação para o Real Madrid nas quartas de final, Thiago Silva não escondeu frustração com as tomadas de decisões da diretoria. “É um período difícil para o clube, de muita indefinição no início [da temporada], mudança de proprietário, muitos jogadores chegando. Tivemos que aumentar até o vestiário porque não cabia todos os jogadores”, falou o jogador à ESPN. “Um ponto positivo é que há grandes jogadores no elenco. Mas o ponto positivo é que alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar para baixo. Nem todo mundo pode jogar e o treinador só pode escolher 11. São 30 e poucos. Isso é difícil.”

A declaração do brasileiro agradou parte da torcida do Chelsea, que concordava que as decisões do clube não eram as melhores. Assim a homenagem foi decidida e os bandeirões levados ao estádio Stamford Bridge. Um deles diz “Ele veio do do PSG para ganhar a Champions”, em referência à conquista de 2021.