Torcida do Fla pede cabeça de Braz, que não sai. Quer que Gabigol ‘meta o pé'. E dá adeus a Sampaoli

O torcedor do Flamengo vai ter de segurar sua ansiedade e esperar um pouco mais para ser atendido nos pedidos de mudanças no clube. De acordo com o comando do time rubro-negro, nada vai acontecer até a decisão da Copa do Brasil. A torcida, ou parte dela, ou ao menos aquele torcedor que teria tido a virilha mordida por Marcos Braz no shopping do Rio, pede para que alguns personagens do clube ‘metam o pé’. Isso significa dar linha, cair fora, deixar o Flamengo.

O vice-presidente de futebol é um deles. Marcos Braz comanda toda a estrutura do futebol na Gávea ao lado do presidente Rodolfo Landim. Ele é vereador na Câmara Municipal do Rio. Deveria estar dando expediente na hora da confusão, mas estava no shopping. Quando se atracou com o torcedor, ambos foram ao chão. Nesse momento que ele teria mordido a virilha do oponente.

A torcida pediu sua cabeça, mas não terá. O presidente já disse que não muda sua comissão de frente até o fim do seu mandato, no fim de 2024. Braz fica.

Sampaoli não consegue domar o vestiário do Flamengo e não faz o time jogar bem Foto: André Coelho / EFE

Gabigol também teve seu nome envolvido também na confusão. “Mete o pé”, teria pedido o torcedor. O atacante vive fase ruim, mas já foi eleito o rei do Rio sob o comando de Jorge de Jesus. Cartazes com seu nome eram mostrados no Maracanã. Os meninos cortavam o cabelo riscado como ele. Havia até um sósia, que deve estar meio escondido para não ser confundido na rua. Até nos coletivos que circulavam pelo centro da cidade sua imagem era reverenciada. Era o Cristo lá em cima e Gabigol aqui em baixo. Mas ele caiu em desgraça.

Além de não estar jogando nada, dizem que manda no vestiário. Tem salário alto e multa rescisória vigente. A renovação de seu contrato é discutida pela diretoria, mas ele dá sinais de que não quer mais ficar. A torcida já entendeu isso e pede para Gabigol ‘meter o pé'. O beijinho mandado para Dorival Júnior na sala de imprensa após a derrota para o São Paulo domingo foi mais uma provocação do jogador. Pegou mal.

O mais provável que aconteça ainda neste ano é Sampaoli ‘meter o pé'. Ou vão meter o pé nele. Não há mais clima para o treinador e sua comissão técnica na Gávea. Tudo começou com o soco que seu auxiliar deu em Pedro. O rapaz foi demitido e o treinador não aceitou tão bem a decisão. Defendeu os panos quentes na época. Mas Braz não aceitou a briga e encerrou seu contrato.

Continua após a publicidade

Se perder a Copa do Brasil para o São Paulo domingo, Sampaoli corre o risco de sair um dia depois, na segunda. Não teria mais sentido mantê-lo no posto, até porque o Flamengo não demonstra forças para buscar o Botafogo na tabela do Brasileirão. Uma renovação seria mais uma vez conduzida no clube. Se ganhar, tudo será reavaliado. Mas se demitiram Dorival Júnior mesmo sendo campeão e por muito menos, duvido que a diretoria já não tenha tudo encaminhado em relação a Sampaoli.

Talvez mesmo ganhando a Copa do Brasil, ele pode deixar o comando do time no dia seguinte. Há muito tempo o futebol perdeu esse pudor de manter no cargo profissionais por gratidão. O elenco não quer mais Sampaoli, que nem é um treinador ruim, mas que não soube conduzir o vestiário, tampouco teve apoio que precisava de Braz e Landim.

Resumindo, então:

Marcos Braz fica.

Sampaoli se sustenta até domingo.

Gabigol tem contrato, mas deve ‘meter o pé’ em breve.