Superar uma separação nem sempre é tarefa fácil, ainda mais quando as coisas ocorrem de forma traumática para ambos os lados. Quando o adeus envolve um jogador de futebol e a torcida de um clube no qual ele fez historia, as coisas ficam ainda mais difícil.

Na primeira partida do Manchester United sem Cristiano Ronaldo como seu jogador, a torcida do time inglês fez questão de lembrar da saída conturbada do atacante português. Após uma polêmica entrevista concedida ao jornalista inglês Piers Morgan, Ronaldo e o United anunciaram que estavam encerrando o contrato do atleta em comum acordo no dia 22 de novembro de 2022.

O atacante inglês Marcus Rashford celebra um gol com a torcida do Manchester United na partida contra o Burnley. Foto: Dave Thompson/AP

Conforme os Red Devils venciam o Burnley por 2 a 0 e se classificavam para as quartas de finais da Copa da Liga, as arquibancadas do Old Trafford cantavam a seguinte canção: “Eu não me importo com Ronny (apelido de Cristiano Ronaldo)/Ronny não se importa comigo/A única coisa com que eu me importo é o Manchester United”.

Man United fans have a new Ronaldo chant 👀



(via therealslimshivy/TT) pic.twitter.com/8dJ5pTQmtv — ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2022

O canto ocorre após meses de intrigas entre Cristiano, a comissão técnica e a diretoria do clube. Entre momentos de indisciplina e um extenso período no banco, a segunda passagem do português já parecia próxima do fim antes da pausa para a Copa do Mundo. A pá de cal na relação, no entanto, ocorreu após Ronaldo fazer comentários polêmicos em uma entrevista.

Nela, o atacante português teceu duras críticas a diretoria do clube e chegou a dizer que não respeitava ten Hag, atual técnico do United. Ronaldo ainda afirmou que o clube não ofereceu o apoio necessário quando seu filho recém-nascido faleceu no começo do ano.

O momento, alguns dias antes do início da Copa do Mundo, foi motivo para muitos entenderem a entrevista como um ultimato de Cristiano. Poucos dias depois, ele e o United encerram o vínculo profissional.

Ainda sem clube, Ronaldo se viu perdendo a vaga de titular na equipe de Portugal ao longo do Mundial do Catar e agora decide qual será o seu futuro no futebol. O Manchester United é quinto colocado no campeonato inglês com 26 pontos, 11 atrás do líder Arsenal.