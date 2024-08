São Paulo x Nacional tem confronto entre torcedores visitantes e PMs; veja vídeo

Enquanto os jogadores do São Paulo comemoravam o gol, torcedores do Nacional se revoltaram no MorumBis, arrancado as cadeiras do setor visitante e jogando objetos contra policiais militares, que agiram para conter as ações dos torcedores uruguaios.

A confusão foi notada pela arbitragem, que paralisou a partida. Em campo, os jogadores do São Paulo e do Nacional tentavam acalmar os envolvidos e pediam pelo retorno do jogo. A confusão só foi dispersada após sete minutos de pausa.