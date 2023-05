Torcida do Napoli festeja durante a madrugada primeiro título italiano sem Maradona

Os cerca de um milhão de habitantes de Nápoles comemoraram intensamente pelas ruas da cidade do sul da Itália após o apito final do jogo entre Napoli e Udinese, em Údine, cujo empate, por 1 a 1, garantiu o primeiro título da Serie A do time em mais de três décadas.

Diego Maradona levou o time aos títulos de 1987 e 1990, e o Napoli selou, nesta quinta-feira, seu terceiro título nacional.

O Estádio Diego Armando Maradona foi aberto para os torcedores assistirem ao jogo em telões e uma multidão de mais de 50 mil pessoas compareceram, disparando milhares de fogos de artifício. Também havia uma muita gente em um mural de Maradona no bairro de Quartieri Spagnoli, no centro de Nápoles.

Festa da torcida napolitana não tem hora para acabar na Itália. Foto: Carlo Hermann / AFP

Vídeos foram feitos em celulares e acabaram espalhados pelas redes sociais mostrando a intensa festa na terceira maior cidade italiana, ficando atrás apenas de Roma e Milão. Além de fogos de artifício, simuladores, os moradores da cidade acendiam e apagavam as luzes das casas, enquanto muitos outros usavam seus carros, repletos de bandeiras, para fazer um buzinaço pela cidade.

Torcida napolitana toma conta das ruas da cidade após a conquista do Scudetto. Foto: Carlo Hermann / AFP

Além disso, torcedores do Napoli que acompanhavam o time na Dacia Arena em Údine, no norte da Itália, invadiram o campo após a partida. Houve confusão e eles foram conduzidos de volta para as arquibancadas.

Continua após a publicidade

Houve confusão entre torcedores após invasão do gramado do estádio em Údine. Foto: Gabriele Menis/ EFE

Victor Osimhen fez o gol de empate do Napoli no início do segundo tempo, aproveitando um rebote depois que Sandi Lovric colocou a Udinese na frente no início do jogo.

O Napoli avançou intransponíveis 16 pontos (80 a 64) à frente da Lazio, segunda colocada, com apenas cinco partidas pela frente, com 15 pontos em jogo. A equipe napolitana acumula uma campanha de 25 vitórias, cinco empates e três derrotas. A equipe tem o melhor ataque (69) e a melhor defesa (23).