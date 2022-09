Torcida do Palmeiras cobra Abel Ferreira e pede por Endrick no ataque do time

A comissão técnica do Palmeiras, e a diretoria de futebol, começa a sofrer pressão dos torcedores para escalar o atacante Endrick, de 16 anos e que atua entre os meninos de 20 da base. O jogador é apontado como uma das melhores revelações do clube, mas ainda termina sua formação entre os profissionais e as categorias inferiores. Ocorre que os palmeirenses estão insatisfeitos com os reforços contratados pela diretoria, com aval de Abel Ferreira, e pedem nas redes sociais a estreia do atacante no time de cima. O treinador português ainda não se animou em dar oportunidade a Endrick.

Sua escalação é pedida a exemplo do que faz Felipão no Athletico-PR, com Vitor Roque, que tem 17 anos e vem sendo titular da equipe. O garoto esteve em campo contra o Palmeiras na derrota por 1 a 0 na partida de ida da Libertadores. Atuesta, Wesley e Navarro são os atacantes reservas. Todos em baixa. Nenhum deles tem agradado ao torcedor. Eles também têm atuado pouco, e quando entram, demoram para entrar no ritmo, principalmente no que diz respeito a posicionamento. É um pouco a sina do reserva que não trabalha com os titulares. Para melhor, Abel teria de dar mais minutos para todos eles.

Endrick, do Palmeiras, em evento de patrocinadores no Museu do Futebol: garoto pede passagem no time Foto: Werther Santana / Estadão Conteúdo

Não se tem certeza de que Endrick possa entrar e resolver os problemas do time, nem repetir entre os marmanjos o que faz nas categorias de base. O Palmeiras precisa marcar dois gols na próxima semana para chegar à final da Libertadores. Se devolver a derrota por um gol de diferença sofrida para o Athletico, a decisão vai para os pênaltis. Desde a derrota, Endrick passou a ser lembrado pelos torcedores, que também questionam as contratações da diretoria. Abel tem dito que esses novos jogadores não são para esta temporada.

Para ajudar a esquentar as provocações, Endrick fez um golaço em jogo pelo sub-20 após jogada tramada por ele para se livrar da marcação e chutar de longe. O vídeo ganhou as redes e fez brilhar os olhos dos palmeirenses. Isso mexeu com os seguidores do time. O jogador não tem cobrado nada. Ele continua fazendo seu trabalho, treinando e jogando, à espera do chamado do técnico. Abel, lá atrás, disse que Endrick ainda era um menino, que deveria continuar sua formação, sem pressa ou pressão. Chegou a dizer, antes do Mundial da Fifa, que ele deveria passar férias na Disney, numa referência à sua pouca idade e possível convocação. Foi o que fez com a família.

Em junho, Abel decidiu olhar mais de perto o atacante, mas com ressalvas. “O Endrick tem arrebentado no sub-17, sub-20 e vamos ver o que ele fará contra Gómez, Luan, Murilo (todos do profissional). Quando vamos subindo, o opositor também sobe. Se ele chegar aqui no principal e fizer o que faz no sub-17 e sub-20, vai jogar. Se tiver dificuldade, vamos dar o tempo necessário, como fazemos com todos. Vai depender dele”, disse. Endrick nunca jogou no time de cima do Palmeiras.