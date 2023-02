Torcida do Palmeiras faz festa linda em sua volta ao Morumbi com 50 mil pessoas

A torcida do São Paulo deve agora uma atuação como a do Palmeiras no Morumbi, na vitória sobre o Santos por 3 a 1, pelo Paulistão. Teve lotação de 50 mil torcedores, bandeirão, show de luzes é muito apoio ao time. Todos os setores do estádio tricolor foram ocupados. Só havia torcedor do Palmeiras porque em São Paulo os organizadores do futebol ainda não mostraram competência para colocar duas torcidas grandes no mesmo jogo.

A disputa das torcidas deveria ser nesse quesito: quem faz a festa mais bonita, a exemplo do que ocorre no carnaval há alguns anos, quando em alguns dias do ano os torcedores deixam os estádios e vão para a avenida.

Rony, abraçado pelos companheiros, brilha na vitória do Palmeiras sobre o Santos por 3 a 1 no Morumbi Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras

A festa dos palmeirenses no Morumbi foi a mesma que o time costuma ver no Allianz Parque. Claro, com mais participantes porque o Cícero Pompeu de Toledo é maior. 10 mil a mais. Para quem não sabe ainda, Palmeiras e São Paulo se acertaram para um emprestar o estádio para o outro quando o mandante não tiver condições de atuar em seus domínios. No caso do jogo do Palmeiras com o Santos, nesta sábado, o Allianz estava sendo usado para show musical.

Tomara que o São Paulo não tenha prejuízo com cadeiras quebradas ou qualquer outra danificação em seu estádio provocada por palmeirenses. Porque se isso acontecer, o próprio Palmeiras vai ter de pagar o prejuízo. E certamente terá troco quando os são-paulinos ocuparem o Allianz.

No passado, os times jogavam muito no Morumbi e nos campos dos rivais. Gosto da ideia de as partidas ficarem em São Paulo. Mas não aprovo que o time tenha de sair de sua casa porque a arena está sendo usada para outras atividades. O futebol deve ter prioridade. Que se faça o show em outra data. O Palmeiras tem de jogar na sua casa, assim como Corinthians, São Paulo, Santos…

Nem mesmo a oferta de mais dinheiro, com venda de mando, deveria ser uma prática legal do futebol. Isso já aconteceu muito no passado. Deu uma parada, mas ainda pode acontecer porque há muitos times passando o pires e sem dinheiro. O caminho para que isso não volte a ocorrer é ter equipes mais fortes financeiramente e menos dependentes de dinheiro outro que tire do time condições esportivas.