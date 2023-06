Torcida do Santos joga bombas no time após derrota na Sul-Americana

A torcida do Santos perdeu a paciência com o time. Após a derrota para o Newell’s Old Boys e a virtual eliminação na Copa Sul-Americana, os torcedores presentes na Vila Belmiro protestaram arremessando bombas no campo em direção aos atletas depois do fim do jogo nesta terça-feira.

A derrota nesta terça-feira em casa foi o sétimo jogo seguido sem vitória do time do Santos na temporada. No período, o time paulista despencou na tabela do Brasileirão, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e está virtualmente eliminado na Copa Sul-Americana.

“Primeiramente é só pedir desculpas mesmo, o resultado não veio dentro de casa, é obrigação nossa ganhar aqui. É continuar, trabalhar quieto, com humildade, focar no Brasileiro e dar a resposta no fim de semana”, comentou Marcos Leonardo, autor do gol santista, na saída de campo após a derrota.

Torcedores do Santos protestaram jogando uma série de bombas na direção dos jogadores da equipe na saída do gramado após nova derrota Foto: EFE/ Guilherme Dionizio

Além de jogar uma série de bombas no gramado na direção dos jogadores, alguns torcedores do Santos se aglomeraram na saída do vestiário do Santos. Uma equipe de segurança foi até o local e dispersou o grupo que buscava protestar mais contra a atuação e o momento do clube.

Racismo da torcida argentina

Após o fim da partida na Vila Belmiro, alguns vídeos e fotos de torcedores do Newell’s Old Boys imitando macacos e mostrando bananas circularam nas redes sociais. Vale lembrar que Ângelo relatou que sofreu racismo por parte da torcida do Audax Italiano no confronto entre o time brasileiro e o chileno na rodada da Copa Sul-Americana.