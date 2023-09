Torcida do Vasco se empolga com Piton em goleada no Brasileirão: ‘Ele não cruza, ele faz amor’

A volta do Vasco para São Januário foi uma festa. Com as arquibancadas lotadas, o time carioca foi melhor do início ao fim e venceu o Coritiba por 5 a 1 nesta quinta-feira, dia 21, pelo Brasileirão. São sete jogos e uma derrota nas últimas partidas. Um dos destaques do triunfo foi o lateral Lucas Piton, que comandou as ações da equipe pela esquerda e deu uma assistência para um dos gols. Nas redes sociais, o torcedor vascaíno não perdeu a oportunidade para brincar com os cruzamentos do atleta.

Conseguindo controlar o ritmo desde o início da partida, Lucas Piton foi uma das alternativas de ataque mais usadas pelo time durante os 90 minutos. Desta forma, a cada cruzamento na área do Coritiba visando Payet, Rossi ou Vegetti, a torcida explodia nas redes sociais usando a brincadeira para elogiar o atleta: “Piton não cruza, ele faz amor”.

Com a segunda vitória seguida, o Vasco chegou a 23 pontos, em 18º lugar, com um ponto a menos do que o Santos, 17º, e dois atrás do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o time carioca encara a equipe paulista e, em caso de tropeço dos baianos contra o Flamengo, pode sair da zona de degola.

Já o Coritiba não parece reunir forças para fugir do rebaixamento nessa reta final de temporada. O time é o lanterna, com apenas 14 pontos, a 11 do Bahia. O time não vence há seis partidas, caminhando a passos largos para a Série B de 2024.

Vasco x Coritiba - Brasileirão Foto: Leandro Amorim/Vasco

Como foi a goleada

Quando o juiz apitou, o Vasco colocou em campo toda aquela pressão que se via nas arquibancadas. Encurralando o Coritiba desde o primeiro minuto, Puma Rodriguez perdeu três chances incríveis de abrir o placar. Após cruzamento de Rossi, o uruguaio teve o cabeceio e dois rebotes à queima roupa defendido por Gabriel. No lance seguinte, o torcedor vascaíno pode gritar gol em sua casa. Com sete minutos, Zé Gabriel completou de cabeça cruzamento de Rossi, para explodir São Januário.

O gol era tudo o que o Vasco queria para conter o nervosismo. O Coritiba não oferecia perigo. O Vasco trocava passes, ditando o ritmo. Envolvendo o adversário, ampliou aos 33. Em bela jogada coletiva, Paulinho lançou Rossi, que tocou para Payet, que não foi fominha e serviu Rossi novamente. Ele só teve o trabalho de empurrar para as redes. O Coritiba até tentou surpreender na reta final, crescendo na partida, mas o Vasco conteve os avanços e levou a vantagem de dois gols para o intervalo.

Na segunda etapa, o Vasco não quis poupar energia. Logo com quatro minutos, o artilheiro Vegetti deixou sua marca na festa. Paulinho roubou a bola e cruzou para o argentino, que dominou no peito e finalizou. O gol não fez o Vasco baixar a guarda, o time continuou em cima do Coritiba. Embalado pela torcida, Vegetti marcou o segundo aos 17. O atacante subiu livre e testou firme para marcar o quarto gol, começando a transformar a vitória em goleada.

Após o quarto gol, o Vasco começou a diminuir o ritmo. O Coritiba aproveitou com Sebastián Gómez. Não deu tempo do Coritiba pensar em reação. No minuto seguinte, Marlon Gomes cruzou rasteiro e Gabriel Pec completou para o gol, colocando números finais a uma noite histórica em São Januário.

O Vasco agora terá uma folga no calendário e irá atuar somente daqui a dez dias, em um novo confronto direto, desta vez contra o Santos, no domingo (dia 1º), às 16 horas, na Vila. No mesmo dia e horário, o Coritiba tem o clássico ‘Atletiba’ contra o Athletico-PR, no Couto Pereira.

A volta para São Januário

São Januário havia sido interditado um dia depois da derrota para o Goiás, por 1 a 0, no dia 23 de junho, que terminou com confusão dentro e fora do estádio. Após muita briga jurídica, envolvendo o Ministério Público, o Vasco conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio, que extinguiu um processo movido pelo MP, que solicitava mais garantias de segurança ao estádio. Vale lembrar que São Januário é proibido de receber os clássicos da cidade, por ordem da Polícia Militar.

Inicialmente, a partida estava marcada para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após conseguir a liberação do estádio, os ingressos esgotaram em poucas horas e a volta da torcida prometia ser grande. E foi o que aconteceu. Antes de a bola rolar, muitos fogos de artifícios embalaram a torcida na arquibancada, que não parou de cantar um minuto sequer e contou com um belo mosaico 3D, com a frase “Resistiremos”.