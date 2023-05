Torcida faz protesto no CT do Corinthians e Luxemburgo age como bombeiro para contornar a crise

Um grupo de torcedores do Corinthians se agrupou na manhã deste sábado em frente ao CT do clube para protestar contra a má fase da equipe e sus gestão no futebol. As principais organizadas corintianas entoaram cânticos de protesto e o treinador Vanderlei Luxemburgo foi até os torcedores para conversar com os líderes e tentar contornar a situação. Ele teve muito coragem. Um dia antes, Luxa tinha pedido paz aos torcedores neste momento. A manifestação começou às 10h da manhã desde sábado e terminou por volta de 12h30. Não foi agressão ou quebra-quebra.

A polícia militar esteve presente ao ato de protesto e tudo aconteceu de forma pacífica. Esse protesto, que teve como foco criticar a gestão do presidente Duílio Monteiro Alves, já havia sido anunciada durante a semana, após a derrota do time na Libertadores para o Del Valle, em Itaquera.

Torcedores do Corinthians protestam no CT na manhã deste sábado.



📽 Gaviões da Fiel pic.twitter.com/Ha0PZDkdqR — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) May 6, 2023

A diretoria do Corinthians foi o principal alvo do protesto. Em convocação para a manifestação, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, cita a gestão “Renovação e Transparência”, liderado pelo presidente Duílio Monteiro Alves como principal responsável pela fase ruim do time. “Sabemos bem quem são os principais responsáveis por essa situação e viemos cobrar e impulsionar a reação da equipe, mas principalmente apontar a incompetência liderada por mais uma gestão ‘Renovação e Transparência’.”, escreveu a torcida. É a mesma do antecessor Andrés Sanchez.

Faixas com frases de “o coro vai comer” e “O Corinthians não é brincadeira” foram estendidas nas grades de contenção do CT. Luan foi o principal alvo dentre os atletas, que cobraram mais vontade por parte dos jogadores. “Honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa” foi um dos cantos gritados pelos protestantes. Vanderlei Luxemburgo, técnico do time desde a saída de Cuca, saiu do CT para conversar com os líderes do protesto. O fato de ter acabado de chegar o ajuda.

O Corinthians tem duas derrotas fundamentais para a chamada do protesto. Uma ocorreu diante do arquirrival Palmeiras por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro e o outro revés aconteceu diante do Independiente Del Valle pelo mesmo placar, mas pela Copa Libertadores, na Neo Química Arena. O Corinthians é apenas o 17º no torneio nacional, com apenas três pontos da vitória pela segunda rodada. A situação é ruim também no campeonato continental: o time paulista é apenas o terceiro colocado em seu grupo, também com três pontos.

Continua após a publicidade

O time joga nesta segunda-feira, em casa, diante do Fortaleza, uma das melhores equipes do Brasileirão. A torcida promete mais manifestações caso a equipe não responda em campo. Após a derrota para o Del Valle, o goleiro Cássio disse que o elenco está em seu limite depois de tantas mudanças no comando.