Torcida organizada do PSG protesta no CT, pede a saída de toda a diretoria e ataca Neymar, Messi...

O momento ruim na temporada do PSG parece não ter fim. Nesta segunda-feira, dia 1ª, após a derrota da equipe para o Lorient no Campeonato Francês, os Ultras levaram faixas para a porta do centro de treinamento da equipe para exigir a saída de toda a diretoria e atacar o elenco.

Há uma reformulação em marcha no Paris após a eliminação do time na Liga dos Campeões. Messi não deve ficar. A torcida também quer Neymar fora. A diretoria ainda não se manifestou sobre seus planos para a próxima temporada. Existe a possibilidade de muitas mudanças no clube francês.

01/05/2023

Action Camps des Loges



"LE RAS LE BOL AVANT LE RAZ DE MARÉE..."



"PLUS PERSONNE NE VOUS RESPECTE. POURQUOI ON LE FERAIT ?"



"VOUS NE REPRÉSENTEZ EN RIEN NOTRE VILLE... QUI SE RECONNAIT DANS CE PSG ? CASSEZ VOUS "



DIRECTION DÉMISSION ! pic.twitter.com/acpzwgJmeD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 1, 2023

“A cheia antes do tsunami... Diretoria, peça demissão. Ninguém respeita mais vocês. Por que vamos respeitar? Vocês não representam nossa cidade. Quem se reconhece no PSG? Saiam daqui”, diziam as faixas da torcida organizada em referência também aos estrangeiros que comandam o clube.

Apesar de ter o elenco estrelado, mais uma vez a temporada do PSG foi decepcionante. Mesmo com Neymar, Messi e Mbappé, o time francês caiu na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique nas oitavas de final. No Campeonato Francês, apesar de ser líder com 75 pontos, o time de Paris tem apenas cinco pontos de vantagem para o Olympique de Marseille e corre risco.

Torcida organizada do PSG foi para a porta do CT para protestar após nova derrota da equipe no Campeonato Francês Foto: Alain JOCARD / AFP

Os protestos dos Ultras

Essa não é a primeira vez que a torcida organizada do PSG faz um protesto público por conta da temporada da equipe. Em fevereiro, os Ultras estiveram no centro de treinamento pela primeira vez e tentaram conversar com representantes do elenco sobre o desempenho do time. Antes disso, na temporada passada, a organizada já tinha usado de faixas e cânticos durante os jogos para protestar durante partidas oficiais da equipe no campeonato nacional.

Na partida pela última rodada do Campeonato Francês, que aconteceu no domingo, dia 30, no Parque dos Príncipes, os Ultras não estiveram presentes. Por conta de uma suspensão do Tribunal de Disciplina da Liga por uso de sinalizadores, a organizada não pode entrar no estádio em Paris e a arquibancada destinada para este grupo de torcedores ficou vazia durante os 90 minutos.