Saída de Neymar é celebrada por torcida do PSG em faixa: ‘Finalmente nos livramos do malcriado’

Torcedores do Paris Saint-Germain exibiram um faixa no Parque dos Príncipes, durante a vitória por 3 a 1 sobre Lens, para celebrar a saída do atacante Neymar, agora jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita. “Neymar: Finalmente nos livramos do malcriado”, dizia a mensagem, escrita em inglês e fixada no setor da arquibancada onde ficam os ultras do clube parisiense, atrás de um dos gols.

Neymar foi anunciado pelo Al-Hilal na semana passada, dia 15 de agosto, e encerrou uma passagem de seis anos pelo PSG sem conquistar a Liga dos Campeões, maior objetivo do time em meio a investimentos exorbitantes. O primeiro jogo após a saída do astro brasileiro foi o empate por 1 a 1 com o Toulouse, fora de casa, e o grupo de torcedores esperou a partida deste sábado, a primeira como mandante após a despedida do brasileiro, para manifestar a satisfação com o rompimento do contrato.

Em campo, a torcida viu Marco Asensio abrir o placar e Kylian Mabppé fechar o resultado com dois gols. No começo da janela de transferências, imaginava-se que Mbappé, alvo de Real Madrid, se despediria do clube francês também, pois não quis ativar a cláusula de renovação de seu contrato, que se encerra no meio do ano que vem. Na mesma semana em que Neymar deu adeus, o francês, até então afastado, foi reintegrado ao elenco.

Fora do PSG, Neymar não deixa saudades para a torcida. Foto: Al Hilal Media Office/Reuters

Enquanto isso, na Arábia Saudita, o atacante brasileiro participou neste sábado da primeira atividade no gramado com os demais companheiros do Al-Hilal. Ele está avançando na recuperação de uma lesão na coxa direita e ainda não tem previsão de estreia no futebol saudita. Até então, vinha realizando apenas treinamentos sem bola e fazendo atividades na academia.

Desde que acabou a temporada passada, Neymar entendeu que o torcedor do PSG, que reverenciou no passado Raí e Ronaldinho Gaúcho, não estava mais interessado no atacante que veio do Barcelona. Neymar tentou de todas as formas se recolar na Europa, mas não conseguiu. As manifestações em Paris eram contrárias à sua permanência no clube, até aparecer a oferta dos sauditas e o seu “sim” para recomeçar em outro lugar, agora aos 31 aos. Na semana passada, Neymar foi convocado para os jogos da seleção brasileira pelo técnico Fernando Diniz.