Torcidas de Flamengo e Palmeiras são as que mais gastam com os clubes no Brasil; veja ranking

O futebol move paixões e também movimenta a economia brasileira. Estudo elaborado pelo Itaú Unibanco a que o Estadão teve acesso mostrou um panorama dos gastos dos torcedores dos principais clubes do País relacionados aos seus times. No primeiro semestre de 2023, Flamengo e Palmeiras lideraram o ranking de valor total gasto e número de compras, respectivamente.

O Flamengo aparece em primeiro lugar na lista de torcedores que mais consomem. Eles desembolsaram com seu time 21% do total dispensado pela torcida de todas as outras equipes. No número de compras, no entanto, o líder é o Palmeiras, com 23,5% das transações de sua torcida. Ou seja, os flamenguistas gastam mais e os palmeirenses adquirem mais produtos.

A pesquisa concluiu que os gastos dos torcedores relacionados aos seus clubes cresceram 8% no 1º semestre de 2023 comparado ao período da temporada anterior, sendo que R$ 136,79 é o valor médio desembolsado pelos aficionados em cada compra. De acordo com o relatório, a quantidade de transações subiu 6% e a geração Y é a que mais faz transações, com 39% do total.

A pesquisa também chegou à conclusão de que quem ganha mais dinheiro gasta mais com o futebol. E os que recebem acima de dez salários mínimos mensais (R$ 1.320) são responsáveis por 48% dos gastos relacionados aos times de futebol, e 41% das transações. Os clubes, além das camisas, têm uma série de produtos relacionados às suas cores e bandeiras. Todo esse dinheiro movimenta a economia brasileira mensalmente.

Torcida do Palmeiras é a que mais faz transações com cartão de credito, aponta pesquisa Foto: Alex SIlva/Estadão

O levantamento considerou as transações realizadas com cartões de crédito que tenham relação com os clubes, isto é, gastos com programa de sócio-torcedor, compras no estádio (tanto de ingressos quanto de consumo diversificado, incluindo em bares e restaurantes), aquisições em lojas dos clubes e no site oficial.

Os dados fazem parte do estudo que analisa o comportamento de consumo dos torcedores brasileiros nos primeiros seis meses do ano, quando o futebol teve os Estaduais e depois as primeiras rodadas das competições nacionais e internacionais. O relatório levou em conta compras realizadas com cartões do Itaú Unibanco, maior emissor do País, e contempla as transações realizadas apenas no primeiro semestre de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. Para delimitar os times analisados, foram consideradas as equipes com as 15 maiores torcidas do País.

Continua após a publicidade

“O futebol é uma paixão nacional, e sabemos que o momento de um determinado time impacta na relação da torcida com o clube. Os dados que analisamos nos trouxeram insights valiosos sobre o comportamento das torcidas, inclusive mostrando como varia a faixa etária mais engajada em algumas delas”, afirmou Moisés Nascimento, diretor de Dados e Analytics do Itaú.

Segundo Nascimento, a empresa optou por delimitar o levantamento aos segmentos que têm certeza de que estão relacionados diretamente aos times, ainda que os campeonatos movimentam também outros setores da economia, como transporte, alimentação e bebidas.

Lista com as transações e gastos de 15 torcidas dos clubes brasileiros Foto: Reprodução/Itaú

Compras nos dias de jogos

Além do consumo relacionado aos clubes, o estudo também traz um olhar sobre as compras realizadas pelos torcedores nos dias de jogos dos seus respectivos times - mostrando como é o comportamento antes e depois das partidas. Considerando o olhar nacional, as transações, em geral, estão concentradas antes dos duelos. As compras nos próprios clubes lideram, com 20% do total; táxis e aplicativos de transporte representam 13%; mercados têm 11%, fast foods, 7,5%, e restaurantes, 6,5%. Apenas 2% dos torcedores não realizam nenhuma transação antes dos jogos.

“Essa análise mostra que não só os segmentos relacionados a ir ao estádio ou acompanhar o jogo pela TV são movimentados nos dias de jogos, mas confirma um movimento de compra de ingressos nos dias das partidas”, comenta o executivo.

Esse movimento é visto em todos os times, com destaque para São Paulo e Fortaleza. Em ambos, 36% dos torcedores que consumiram antes das partidas fizeram compras nos clubes. O Palmeiras aparece com 29,6%; o Santos, com 25%; e Flamengo e Grêmio registram 24%.

Continua após a publicidade

Pesquisa do Itaú mapeou gastos dos torcedores com seus times Foto: Arte/Itaú

Consumo dos torcedores

Considerando os gastos relacionados aos 15 times com as maiores torcidas do Brasil, o levantamento mostra que no 1º semestre de 2023 houve alta de 8% no valor transacionado em compras dos torcedores relacionadas aos clubes, e de 6% nas transações.

A geração Y (nascidos entre 1981 e 1996) lidera o consumo, com 40% das transações. Ela é seguida pela geração X (nascidos entre 1965 e 1980), com 35%, babyboomers (nascidos entre 1946 e 1964), com 15%, e geração Z (nascidos entre 1997 e 2010), com 10%. Os mais velhos, entretanto, ainda têm um ticket médio maior, de R$ 142 - o mesmo da geração X. Já a geração Z gasta, em média, R$ 110 por transação.

Apesar da popularidade do futebol, os gastos relacionados aos times por seus torcedores ainda estão concentrados em quem tem maior renda: 48% do total transacionado no setor é feito por quem recebe acima de dez salários mínimos mensais, e 41% das transações. Quem ganha até dois salários mensais alcança 10% do faturamento e 12% das transações.

Levantamento detalha gastos e transações dos torcedores por Estados Foto: Reprodução/Itaú

Líderes em cada Estado

Continua após a publicidade

O levantamento também analisou os cenários nos Estados brasileiros (com exceção da Bahia, onde o Bahia aparece como único time contemplado). Abaixo, os principais pontos do levantamento em relação às particularidades estaduais:

O Bahia foi o time cujos torcedores mais aumentaram a quantidade de transações entre um ano e outro.

Considerando o total gasto, a torcida que mais teve avanço foi a do Fluminense.

O Fluminense tem a torcida mais “velha”, visto que a geração X de tricolores cariocas é a que mais consome, e os babyboomers também têm share mais alto que a média nacional.

Em São Paulo

Dois dos quatro principais times do Estado de São Paulo figuram no top 3 de consumo entre os torcedores do País: Palmeiras e São Paulo. No entanto, uma queda acentuada nos gastos dos torcedores do Corinthians impactou o avanço geral entre um ano e outro. Segundo o estudo, os quatro principais times paulistas registram, em conjunto, uma alta de 11% nas transações feitas por suas torcidas, e um avanço de faturamento total de 5% no 1º semestre de 2023 na comparação com o mesmo período de 2022.

O Palmeiras lidera o ranking no Estado, com 50% das transações e 41% do total gasto. Mas foi o São Paulo que mais avançou no período, com alta de 24% e 26%, respectivamente. O Corinthians apresentou a maior queda, com redução de 18% nas transações e de 26% no valor total consumido por seus torcedores.

O São Paulo apresenta uma particularidade: diferentemente da média nacional, a geração Z (mais novos) tem mais espaço entre os são-paulinos. O time é o único em que esse público tem mais representatividade do que os babyboomers no valor gasto - os jovens representam 14% do faturamento total, e 21% das transações realizadas.

No Corinthians - que apesar da queda significativa desde o ano passado, ainda aparece em quinto lugar no ranking nacional -, a geração Z também tem destaque, com 15% das transações, à frente dos babyboomers (11%); no faturamento, há quase um empate (11% x 12%, respectivamente).