Uma cena inusitada do futebol asiático viralizou nas redes sociais. A final da Copa do Sul da Asiática de Futebol Feminino sub-19 terminou em 1 a 1 as seleções de Índia e Bangladesh. Nos pênaltis, tudo igual em 11 a 11. A árbitra do Nepal, Rai Anjana, então decidiu o torneio em um jogo de cara ou coroa. Apesar de as indianas comemorarem na hora, a Federação de Futebol do Sul da Ásia (SAFF, da sigla em inglês), considerou ambas as seleções campeãs.

O torneio reúne equipes de quatro países do sul da Ásia: Índia, Bangladesh, Nepal e Butão. Na categoria sub-19, a primeira edição foi em 2018. A seleção indiana é a principal vencedora, com quatro conquistas (incluindo 2024). O título dividido foi o primeiro de Bangladesh. No profissional, que inclui também Sri Lanka, Maldivas e Paquistão, a Índia repete o posto de maior campeã (cinco vezes). A final do sub-19 aconteceu no Estádio BSSSMK, em Daca, capital de Bangladesh, nesta quinta-feira. Aos oito minutos, a atacante Nongmeikapam abriu o placar para as indianas. Parecia que o jogo ficaria assim, mas Bangladesh buscou o empate nos acréscimos do segundo tempo, com Sagorika. "A Índia, apesar de ter sido declarada vencedora após o giro da moeda, decidiu aceitar o pedido dos dirigentes para compartilhar o troféu, pois a situação estava fervendo e uma parte dos torcedores da casa estava foi considerado indulgente na criação de distúrbios. Uma vez que a segurança das jogadoras e demais dirigentes da equipe é a nossa maior prioridade, a Federação de Futebol da Índia (AIFF) decidiu concordar com o pedido dos organizadores", explicou Satyanarayan, secretário-geral interino da AIFF.

Capitãs e técnicos das seleções de Bangladesh e Índia posam com a taça antes da final, ainda sem saber que iriam dividi-la. Foto: Federação de Futebol da Índia/Divulgação

A grande torcida presente no estádio também chamou atenção, rendendo comparações com esportes e modalidades mais populares na região. “Isso não é uma torcida de críquete. Isso não é uma torcida de futebol masculino. São cenas em Bangladesh depois de um empate infindável na Copa do Sul da Asiática de Futebol Feminino sub-19 contra a Índia”, escreveu um perfil identificado como fã do futebol indiano.