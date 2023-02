Tottenham anuncia renovação de contrato de Son; resta acertar com Harry Kane

O Tottenham garantiu a permanência de um de seus principais jogadores para a disputa da temporada 2021/2022. Trata-se do sul-coreano Heung-min Son, que assinou uma extensão de contrato de quatro anos, nesta sexta-feira O novo compromisso vai até junho de 2025.

"Já foi uma grande honra jogar aqui por seis anos", disse Son, em um comunicado. "O clube tem tido enorme respeito por mim e, obviamente, estou muito feliz por estar aqui", afirmou Son, de 29 anos, que marcou 107 gols e fez 64 assistências em 280 partidas em todas as competições desde que ingressou no Tottenham vindo do Bayer Leverkusen em agosto 2015.

Son renovou seu contrato com o Tottenham por quatro anos Foto: Ian Walton/EFE

"É como estar em casa, especialmente com os fãs, os jogadores, a equipe", disse o atleta. "Não houve problema para decidir. Foi tudo muito fácil. Estou muito feliz por permanecer aqui e ficarei muito feliz em ver os fãs novamente em breve."

Nenhum detalhe financeiro da negociação foi fornecido. Com o futuro de Son definido, o novo treinador, Nuno Espírito Santo, pode agora concentrar suas atenções em Harry Kane, que apesar de ter contrato até o 2024, já indicou o seu desejo de deixar o clube londrino na próxima temporada. O treinador, por sua vez, declarou na semana passada que conta com o astro na equipe para a próxima temporada.