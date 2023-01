Tottenham condena agressão ao goleiro do Arsenal e promete identificar torcedor

A vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Tottenham neste domingo no Tottenham Hotspur Stadium foi marcada também por uma agressão de um torcedor contra o goleiro Ramsdale. O clube publicou uma nota oficial condenando o ato e se colocou à disposição da polícia para identificar o indivíduo.

“Estamos chocados com o comportamento de um torcedor que tentou atacar o goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale, no final da partida de hoje. A violência de qualquer forma não tem lugar no futebol. O clube revisou suas imagens de circuito interno para identificar o torcedor e trabalhará com a Met Police, Arsenal e Aaron Ramsdale para tomar as medidas mais fortes possíveis, incluindo uma proibição imediata no Tottenham Hotspur Stadium”, publicou o Tottenham em seu site oficial.

Ramsdale foi agredido logo após um desentendimento com o atacante brasileiro Richarlison. O goleiro chegou a ser levado perto da arquibancada, quando acabou recebendo um chute de um torcedor, que rapidamente foi impedido de cometer mais agressões por um segurança do estádio.

Aaron Ramsdale teve um desentendimento com o brasileiro Richarlison na partida. Foto: Dylan Martinez/Reuters

A derrota para o Arsenal, líder do Campeonato Inglês, com 47 pontos, deixou o Tottenham na quinta posição, com 33, cinco atrás do Manchester United, o primeiro dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O Tottenham volta a campo na segunda-feira (23), às 17h, diante do Fulham, no Craven Cottage.