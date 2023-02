Empresário iraniano prepara oferta de R$ 20 bilhões para comprar o Tottenham

O Tottenham, um dos maiores clubes da Inglaterra, pode ter um novo dono a partir dos próximos meses. Jahm Najafi, iraniano e um dos acionistas do Phoenix Suns, franquia da NBA, pretende fazer uma oferta de US$ 3,75 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões) para adquirir a equipe londrina. O empresário é presidente da MSP Sports Capital, grupo que liderará a proposta.

A informação foi dada pela Financial Times, que afirma que uma oferta já está sendo preparada por Najafi e acionistas. Atualmente, o Tottenham pertence a Joe Lewis e é presidido por Daniel Levy. O valor especulado para a oferta leva em conto o patrimônio do clube - avaliado em aproximadamente US$ 3 bilhões - e outros US$ 750 milhões em dívidas aos cofres do Tottenham.

Leia também Daniel Alves: pedido de liberdade provisória do jogador será analisado por tribunal nesta quinta

Uma proposta formal deve acontecer nas próximas semanas. A MSP e seus acionistas contribuirão com 70% do valor, enquanto patrocinadores da região do Oriente Médio, principalmente de Abu Dhabi, arcariam com os 30% restantes.

Novo estádio do Tottenham custou R$ 5 milhões aos cofres do clube. Foto: Andrew Couldridge/Action Images via Reuters

Nos últimos anos, o Tottenham se reestruturou como marca, dentro e fora da Inglaterra. Seu novo estádio, o Tottenham Hotspur Stadium, construído no espaço do antigo White Hart Lane, custou cerca de R$ 5 bilhões aos seus cofres. Sua nova estrutura permite que o estádio receba, além de jogos do Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e outras competições locais, partidas de futebol americano, mais especificamente da NFL.

Najafi, que também possui nacionalidade americana, seria mais um empresário a tomar o controle de um clube da Premier League. No último ano, Todd Boehly liderou o consórcio que adquiriu o Chelsea após as sanções impostas a Roman Abrahamovic pelos conflitos bélicos entre Rússia e Ucrânia - o ex-mandatário do clube era um apoiador de Vladimir Putin.

Apesar do aumento nas receitas com a atual gestão - o Tottenham revelou que, no último ano, acumulou 444 milhões de libras (cerca de R$ 2,8 bilhões), um aumento de 23% em relação a 2021 -, o clube não conquista títulos desde 2008. Na ocasião, foi campeão da Copa da Liga Inglesa. Desde então, o time foi treinado por José Mourinho, Mauricio Pochettino e Antônio Conte, mas não conquistou nenhum troféu.

Continua após a publicidade

Para os torcedores, a expectativa é de que uma mudança no comando da equipe resulte em melhores resultados dentro de campo. No Campeonato Inglês, o Tottenham ocupa a quinta posição, atrás de Arsenal, Manchester City, Newcastle e Manchester United. Na Liga dos Campeões, perdeu a primeira partida das oitavas de final diante do Milan, por 1 a 0.