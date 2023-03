Tottenham firma parceria com a Fórmula 1 e terá pista de kart no estádio

O Tottenham anunciou, nesta terça-feira, a concretização de uma parceria de 15 anos com a Fórmula 1, que envolverá o desenvolvimento de projetos focados em responsabilidade ambiental e a instalação de uma pista de kart elétrico no estádio do clube londrino. De acordo com o comunicado, o circuito será construído debaixo do setor sul do Tottenham Hotspur Stadium.

“É o exemplo mais recente de como a natureza multiuso do estádio está atraindo uma ampla variedade de esportes e eventos, criando uma riqueza de oportunidades e experiências para parceiros, torcedores e visitantes”, diz o texto divulgado pelo clube inglês, que tem se engajado em realizar intercâmbios com outras modalidades e já trouxe até partidas da NFL para seu estádio, em outubro.

““O grande desafio de quem gerencia uma arena é maximizar a receita, ou seja, se é possível faturar durante 365 dias no ano, então por que não faze-lo? Se o business plan da construção de uma pista de kart indica rentabilidade, então o Tottenham tem sido pioneiro e visionário”, explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa que também negocia parcerias entre marcas.

A pista é parte de um programa mais amplo, também voltado a eventos educacionais das áreas de desenvolvimento de software e engenharia em escolas, assim como à criação de um programa de pilotos focado na integração de mulheres e grupos sub-representados no automobilismo.

A temporada 2023 da F-1 começa neste domingo (5) com o Grande Prêmio do Bahrein Foto: (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

“A experiência de kart será um destino e lugar para famílias, amigos e aspirantes a pilotos de todo o mundo que queiram visitar e aproveitar, engajando um novo público e oferecendo acessibilidade ao mundo do automobilismo”, afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

“Esporte é entretenimento, na mais alta dose. Quando as instituições ouvem os desejos de seus fãs, fica mais fácil criar novas oportunidades de conexão e, obviamente, trazer outras marcas para as iniciativas criadas. Na área de marketing, como em qualquer outro segmento de nossas vidas, ouvir talvez seja a maior das virtudes. Tenho certeza que as partes envolvidas ouviram a torcida, os fãs, e viram que eles gostam desse tipo de esporte, e na hora de se conectar com a marca, de alinhar os valores, houve toda uma estratégia por trás”, afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa de marketing esportivo especializada na captação de patrocínios entre clubes, empresas e atletas.

A inauguração da pista de kart está prevista ainda para este ano e deve receber competições nacionais da modalidade, uma vez que o circuito foi credenciado junto à Associação Inglesa de Kart. A parceria também está relacionada ao comprometimento da F-1 em atingir a metade de ser “carbono zero” até 2030, por isso os karts são elétricos.