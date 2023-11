Tottenham tem melhor início do Inglês desde 1960 e tenta encerrar jejum de 15 anos sem títulos

Nem Manchester City, Arsenal ou Liverpool. O início da temporada do futebol inglês tem um domínio surpreendente nas primeiras rodadas: sem conquistar um título nacional desde a década de 1960, o Tottenham tem seu melhor início na era Premier League e pode voltar a liderar, de forma invicta, a competição após onze rodadas. Mesmo após a saída de Harry Kane, um dos ídolos da história do clube, para o Bayern de Munique, a equipe consegue se colocar como uma das favoritas. Nesta segunda-feira, dia 6, encara o Chelsea, para reassumir a liderança – tem uma partida a menos do que o primeiro colocado Manchester City, de Pep Guardiola.

Nem o mais otimista torcedor dos Spurs acreditaria em um início tão impactante na Premier League. Após dez rodadas, soma oito vitórias e dois empates – 86,7% de aproveitamento, com dois pontos de vantagem para os vice-líderes Arsenal e City, bem mais badalados. O sucesso contrasta com uma pré-temporada marcada por mudanças no comando técnico e saída do ídolo e capitão Kane. Maior artilheiro da história do clube foi vendido para a Alemanha. Um dos principais motivos para essa decisão foi a ausência de títulos em sua passagem por Londres: aos 30 anos, o centroavante ainda não conquistou troféus em sua carreira.

Como treinador, Daniel Levy, dono e presidente do Tottenham, apostou em um nome pouco usual. Ange Postecoglou, nascido na Grécia e com cidadania australiana, comandava o Celtic, da Escócia, antes de receber o contato dos Spurs. Ele era o comandante da Austrália na Copa do Mundo de 2014, mas foi demitido antes mesmo da disputa do Mundial da Rússia, em 2018.

Ange Postecoglou comanda o Tottenham no melhor início do clube desde a temporada 1960/1961. Foto: Kin Cheung/AP

Em seu lugar, Heung-min Son assumiu a “responsabilidade” de um centroavante; Richarlison, camisa 9, ganha mais minutos como titular; e James Maddison, ex-Leicester, são alguns dos principais nomes desta temporada: titular em apenas três meses, já marcou três gols e cinco assistências nos dez primeiros jogos da Premier League. O trio é impulsionado pelo trabalho de Postecoglou.

Melhor início desde 1960

A última conquista do Tottenham veio em 2008, com a Copa da Liga Inglesa – competição de terceiro escalão a nível nacional, atrás da Premier League e da FA Cup. O Campeonato Inglês, por sua vez, não é comemorado pelos torcedores desde a temporada 1960/1961. Em 2023/24, o início do clube permite com que o elenco sonhe com a conquista inédita, para encerrar o jejum de 15 anos sem títulos.

O Tottenham é, dos times do Big Six – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e United –, aquele que mais sofre por amargar a falta de conquistas. Desde que começou a Premier League, em 1992/1993, o time é o único que ainda não foi campeão. Manchester United (13), City (7), Chelsea (5), Arsenal (3) e Liverpool (1) empilharam troféus na última década, dentro e fora da Inglaterra.

A chegada de Postecoglou já é impactante: ele foi eleito o melhor treinador da Premier League em agosto e setembro – é o primeiro e o único da história a realizar o feito em seus primeiros meses na Inglaterra. Essas conquistas se devem ao início do Tottenham, que superou marcas e tabus na competição: encerrou o jejum de vitórias sobre o Liverpool (cinco anos) e se juntou a Arséne Wenger, ex-treinador do Arsenal, como os únicos a conquistar o prêmio de melhor técnico em seu primeiro mês no comando.

Heung-Min Son, esquerda, é um dos destaques do Tottenham nesta temporada. Foto: John Walton/PA via AP

O início, no entanto, não deve ser motivo de ansiedade ou preocupação, segundo disse Postecoglou. “Eles (jogadores) não são bobos, sabem que ainda é outubro e estar no topo da liga agora não significa nada tangível, exceto o fato de termos começado bem a temporada”, afirmou, após a 10ª partida de invencibilidade. “Não é como se eles estivessem ali sentados pensando que alcançamos alguma coisa. Não conseguimos nada. Tudo o que fizemos foi estabelecer bases realmente boas.”

Mas o treinador sabe o que quer na Inglaterra. “Nossos objetivos e ambições residem na melhoria. Podemos jogar melhor? Podemos nos tornar uma equipe melhor? Se fizermos isso, veremos onde isso nos leva.” Em 1960, o time conquistou dez vitórias nas primeiras dez rodadas. Com o início e o desempenho em campo, o Tottenham tenta sonhar com um final semelhante para retornar ao topo da Inglaterra. Nos últimos anos, em meio ao jejum, chegou a algumas decisões e brigou pelo título da Premier League – Copa da Liga Inglesa, em 2020/2021, Champions League, em 2018/2019, e vice-campeão inglês em 2015/2016.

Muito desse sucesso parte do dono e presidente Daniel Levy. Torcedor do clube na infância, ele está há mais tempo no cargo de presidente de um time inglês. O White Hart Lane, estádio pelo qual se apaixonou nos anos 1970, foi demolido em sua gestão para dar lugar ao Tottenham Hotspur Stadium. Inaugurado na temporada 2018/2019, é um dos estádios mais modernos da Inglaterra e se transformou em uma força do clube, além de um modelo de negócio para além do futebol. A arena recebe, anualmente, duas partidas da National Football League (NFL). O acordo é válido até a temporada 2029/2030 e é uma das vertentes do plano de expansão da liga em escala global.