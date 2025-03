Tottenham x AZ Alkmaar na Europa League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela volta das oitavas de final da Europa League, a partida entre Tottenham e AZ Alkmaar está marcada para acontecer nesta quinta-feira, a partir das 17h (horário de Brasília). Sediado no Tottenham Hotspur Stadium, na capital inglesa, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal do YouTube Cazé TV.

Eliminado há um mês da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham deve vencer seu próximo confronto para não sair de mais uma competição. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida contra o AZ Alkmaar, o clube repetiu uma tendência que vem se formando neste ano. Em dezesseis jogos, o Tottenham já acumulou nove derrotas e venceu apenas seis. Desde o início de 2025, o time só conseguiu um empate.

Veja onde assistir a Tottenham x AZ Alkmaar ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Az Alkmaar, com o gol contra marcado pelo seu adversário na primeira partida, vai à Inglaterra em vantagem. Na sexta colocação do Campeonato Holandês, o clube está tendo um ano mais positivo do que seu adversário: em quinze jogos, já alcançou oito vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

TOTTENHAM X AZ ALKMAAR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

Data: 13/03/2025

13/03/2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A TOTTENHAM X AZ ALKMAAR AO VIVO

Cazé TV (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TOTTENHAM

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Gray, Danso, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Mathys Tel, Son. Técnico: Ange Postecoglou.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AZ ALKMAAR

AZ ALKMAAR: Owusu-Oduro; Maikuma, Wouter Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Clasie; Poku, Buurmeester, Lahdo; Parrott. Técnico: Maarten Martens.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE TOTTENHAM E AZ ALKMAAR

09/03 - Tottenham 2 x 2 Bournemouth - Premier League

2 x 2 Bournemouth - Premier League 06/03 - AZ Alkmaar 1 x 0 Tottenham - Europa League