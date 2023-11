Tottenham x Chelsea: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Tottenham tem a chance de retomar a liderança da Premier League nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília) contra o Chelsea, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra. Já os Blues vão atrás da recuperação para deixar a parte de baixo da tabela. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

O time da casa vem de uma vitória fora de casa contra o Crystal Palace. O Tottenham é o único clube ainda invicto na Premier League, com oito vitórias e dois empates. Son e Maddison têm sido os principais jogadores da equipe, que deu adeus a Harry Kane no começo da temporada. Juntos, o sul-coreano e o inglês marcaram 11 dos 22 gols do time na Premier League. Com a vitória do Manchester City para cima do Bournemouth, o time de Pep Guardiola assumiu a liderança provisoriamente. É preciso que o Tottenham vença para reassumir a ponta.

Do outro lado, um Chelsea irregular, que ocupa a 13ª posição. Os Blues perderam quatro até então no campeonato, além de empatar três e vencer apenas outras três. A última vitória na liga foi contra o Burnley, na oitava rodada. Depois, o time empatou com o Arsenal e perdeu para o Brentford. Pela Copa da Liga Inglesa, o Chelsea bateu o Blackburn por 2 a 0. A vida do técnico Mauricio Pochettino não está fácil, já que são seis jogadores no departamento médico.

SAIBA TUDO SOBRE TOTTENHAM X CHELSEA PELO CAMPEONATO INGLÊS

DATA : 06/11 (segunda).

: 06/11 (segunda). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra

ONDE ASSISTIR TOTTENHAM X CHELSEA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO TOTTENHAM

TOTTENHAM: Vicario, Porro, Romero, De Ven e Udogie; Sarr, Bissouma e Kulusevski; Maddison, Johnson e Son. Técnico: Ange Postecoglou.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO CHELSEA

CHELSEA: Sánchez, Disasi, Silva, Badiashile e Cowill, Fernández, Caicedo e Gallagher; Palmer, Jackson e Sterling Técnico: Mauricio Pochettino.

