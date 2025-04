Tottenham x Frankfurt na Europa League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Tottenham e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta quinta-feira, 10, a partir das 16h (de Brasília), em duelo pela ida das quartas de final da Europa League. As equipes estão entre as favoritas à conquista europeia e buscam uma das vagas à semifinal. A partida acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e tem transmissão da Band e da CazéTV.

Na 14ª colocação da Premier League, os donos da casa têm na Europa League a última chance de garantir uma vaga às competições europeias na próxima temporada. Com cinco vagas diretas pelo Campeonato Inglês, o país pode chegar à marca de sete clubes na Champions League da próxima temporada, em caso de títulos ingleses nas competições europeias em 2024/2025. Já o Frankfurt, na terceira posição da Bundesliga, está próximo de garantir uma vaga à Champions League por meio do Alemão. Mesmo assim, segue em busca do título continental. O clube já conquistou duas vezes a Liga Europa: em 1979/1980 (antiga Copa Uefa) e, recentemente, em 2021/2022, este de forma invicta.

Tottenham e Eintracht Frankfurt se enfrentam pela Europa League. Foto: Arte/Estadão

TOTTENHAM X FRANKFURT: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

Data: 10/04/2025 (quinta-feira)

10/04/2025 (quinta-feira) Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR A TOTTENHAM X FRANKFURT AO VIVO

Band (TV aberta)

(TV aberta) CazéTV (YouTube)

ESCALAÇÃO DO TOTTENHAM

TOTTENHAM: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur e James Maddison; Brennan Johnson, Heung-min Son e Dominic Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.

ESCALAÇÃO DO FRANKFURT

FRANKFURT: Kauã Santos; Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate e Nathaniel Brown; Ellyes Skhiri e Tuta; Mario Götze, Hugo Larsson e Jean-Mattéo Bahoya; Hugo Ekitike. Técnico: Dino Toppmöller.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE TOTTENHAM E FRANKFURT

06/04 - Tottenham 3 x 1 Southampton - Premier League (Campeonato Inglês)

3 x 1 Southampton - Premier League (Campeonato Inglês) 05/04 - Werder Bremen 2 x 0 Eintracht Frankfurt - Bundesliga (Campeonato Alemão)