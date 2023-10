Tottenham x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

Tottenham e Liverpool fazem clássico neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), em Londres, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes estão no G-4 e quem vencer pode ser aproximar do líder Manchester City. Confira a tabela do Campeonato Inglês.

O Tottenham ainda não perdeu nenhuma partida na temporada. Sob o comando do treinador grego Ange Postecoglou, são quatro vitórias e depois empates no Inglês. O time esta na quarta posição, com 14 pontos, a quatro do City.

O Liverpool, por sua vez, tenta se recuperar da decepcionante temporada 2022/23, quando o time encerrou o Campeonato Inglês sem conseguir a vaga na Champions League. A equipe do técnico Jurgen Klopp e do astro Mohamed Salah também está invicta, mas com uma vitória a mais que o rival, ficando na segunda colocação, com 16 pontos.

Tottenham e Liverpool se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Inglês.

LOCAL, HORÁRIO E ONDE ASSISTIR

LOCAL: Londres, Inglaterra.

ESTÁDIO: New Tottenham Hotspur Football Stadium.

DATA: 30 de setembro de 2023.

HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada);

Star + (streaming).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

TOTTENHAM : Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Pape Matar Sarr e Yves Bissouma; Dejan Kulusevski, James Maddison e Heung-min Son; Richarlison. Técnico : Ange Postecoglou.

: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Pape Matar Sarr e Yves Bissouma; Dejan Kulusevski, James Maddison e Heung-min Son; Richarlison. : Ange Postecoglou. LIVERPOOL: Alisson; Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk e Andrew Robertson; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister e Curtis Jones; Mohamed Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp.

