Tottenham x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

Tottenham e Manchester United se enfrentam neste sábado, a partir das 13h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Sem Kane, os donos da casa tentam se recuperar após empatar com o Brentford na estreia da competição. Será o segundo confronto entre equipes do Big Six nesta temporada. A partida tem transmissão da ESPN e Star+.

Para os Red Devils, a temporada é importante para provar o trabalho de Erik Ten Hag. Em seu primeiro ano em Manchester, o treinador holandês passou por altos e baixos, conquistou a Copa da Liga Inglesa e conseguiu com que a equipe melhorasse seu desempenho na reta final da temporada. Neste ano, tem a Champions e Premier League como sendo os principais objetivos da equipe.

Tottenham x Manchester United: onde assistir Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Londres, na Inglaterra.

ESTÁDIO: Tottenham Hotspur Stadium.

DATA: 19/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

Star+ (Streaming)

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

TOTTENHAM : Vicario; Emerson Royal, Romero (Sánchez), Van de Ven e Udogie; Skipp e Bissouma; Kulusevski, Maddison e Son; Richarlison. Técnico : Ange Postecoglou.

: Vicario; Emerson Royal, Romero (Sánchez), Van de Ven e Udogie; Skipp e Bissouma; Kulusevski, Maddison e Son; Richarlison. : Ange Postecoglou. MANCHESTER UNITED: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro, Antony, Bruno Fernandes, Mount e Garnacho; Rashford. Técnico: Erik Ten Hag.

ÚLTIMOS RESULTADOS