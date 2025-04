Trajano, ex-diretor da ESPN, critica canal após polêmica com CBF: ‘Informação era nosso esporte’

Os comentários na edição do dia 7 foram feitos com base na reportagem publicada pela Revista Piauí que revela, dentre outras polêmicas da gestão reeleita da entidade, o gasto de R$ 3 milhões com a ida de 49 pessoas não relacionadas à Confederação ou às federações estaduais para a Copa do Mundo no Catar, em 2022.

“Informação era o nosso esporte!”, começou o jornalista, em publicação no Instagram. “A ESPN, ao invés de parabenizar os cinco jornalistas e mais o editor-chefe por terem participado do excelente Linha de Passe da última segunda-feira, que repercutiu a valiosa matéria de Allan de Abreu, da revista Piauí, sobre a farra do boi da administração Ednaldo, optou por puni-los com uma suspensão temporária.”